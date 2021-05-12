Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1441
ALTIN
492.145
DOLAR
8.3360
STERLİN
11.7962
EURO
10.1024
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet Göstermek İsteyen Yatırımcılara Duyuru
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet...
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...

Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı

Emlak sektöründe alıcı ve satıcıları buluşturmak için düzenlenen “open house” (açık ev) etkinliği, dijital ortama taşındı. Türkiye’de bu yöntemi ilk uygulayan, Pemra Hiçsönmez’in kurduğu Frame Gayrimenkul Danışmanlık oldu. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:35
0 Okunma
Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Frame Gayrimenkul Danışmanlık, pandemi döneminde hem alıcı hem de satıcı tarafındaki çekinceleri ortadan kaldıracak yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Firmanın kurucusu Pemra Hiçsönmez, yurtdışında uzun zamandır uygulanan “evi online gezme” yöntemini Türkiye’ye taşıdı. Hiçsönmez ayrıca “open house” (açık ev) etkinliğini de Türkiye’de ilk uygulayan firma olduklarını söyledi. 

YENİ BİR AKIM
Pemra Hiçsönmez, “Emlak sektöründe yeni bir dönem başlatacak” dediği “online open house”un detaylarını şöyle anlattı: “Open house, alıcılarla satıcıları buluşturan, emlak sektörde sıklıkla kullanılan etkili bir yöntem. Alıcı ve satıcılarla tek tek görüşmek yerine hepsini aynı etkinlikte bir araya getiren bu yöntem, artık dijitale taşındı. Biz de bunu Türkiye’de ilk uygulayan firma olduk. Alıcılarla satıcıları çevrimiçi platformlarda görüştürdüğümüz online open house etkinliklerimiz, büyük ilgi gördü. Birçok müşterimiz bu sayede oturduğu yerden ev kiraladı ya da satın aldı. Özellikle İstanbul ve Bodrum’da çok ilgi gören bu yöntemin sektörde yeni bir akım başlatacağına inanıyoruz. ”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Frame GayrimenkulEmlak Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her 4 markadan 3’ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor
Her 4 markadan 3’ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor
Turizm sektöründe gözler temmuz ayında
Turizm sektöründe gözler temmuz ayında
Deniz tutkunları "Bodrum YachtFest"te yatlar ile buluşacak
Deniz tutkunları "Bodrum YachtFest"te yatlar ile buluşacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans