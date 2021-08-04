GAYRİMENKULUN GÜVENİLİR TEK ADRESİ UZMAN KADROSU İLE PROFESYONEL GAYRİMENKUL İNŞAAT 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Gayrimenkul Uzmanı ve Profesyonel Gayrimenkul İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli bölgeleri hakkında arazi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada genel araziler hakkında bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı Taş bilgi akışıyla adeta gerçekten profesyonel olduğunun bir kez daha kanı tını göstermiş oldu.

Profesyonel Gayrimenkul ve inşaat 'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet taş daha önceki arazi satışlarınızda dikkat çekti. Gaziantep Şahinbey bölgesinde 2015 ve 2019 yıllarında satılan arazi satışı ortalama yıllık satış adeti 9.000 buna istinaden 2020 2021 yıllarında ise bu sayı net olmasa bile iki kat sayıya ulaşmıştır.

Bundan şu sonucu çıkara biliriz insanların yaklaşık 2 yıldan fazla bir sürede arazi ye daha rağbet verdiğini gözlemlemek kaçınılmaz olmuştur. Tabiki bunun etkilerinden bir tanesi de corona virüsünde etkisi olmuştur. Bu nedenle her vatandaşımız anayol üstü 2. 000m2ve ya 5.000 m2 10.000 M2 olmak şartıyla bağ evi huzur bulacağı yerler aramaktadır.

Burada vatandaşlarımıza doğru, dürüst, ilkeli ve güvenilir bir hizmet vermek için Genç Dinamik Uzman Kadromuz ile profesyonel Gayrimenkul olarak. Çayımız, kahvemiz eşliğinde hoş sohbete ve doğru hizmet almaya ve samimi olarak araziler hakkında satmak veya almak için muhabbete bekliyoruz.