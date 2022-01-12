Gülüzar Özev Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülünü aldı 

Haber: Dinçer Karacalar

Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev, Yılın Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülünü aldı.

Ekonomide etkin rol üstlenen, iş dünyasına rehberlik eden ve sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde ödüllerine kavuştu.

Ülkemizin ilk Kadın Muhasebeciler Derneği’nin Kurucusu ve Genel Başkanı olan Gülüzar Özev, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle “Sivil Toplum ve Sosyal Etki” kategorisindeki ödüle layık görüldü ve ödülünü Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Eda Arpacı’nın elinden aldı.

Salt Galata’da düzenlenen zirvede, “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” oturumu da yapıldı. Uyumsoft’un ana sponsorluğunda, Hepsiburada tarafından desteklenen ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (Yapder) Derneği’nin organize ettiği ödül töreninde, başarı hikayeleri ile iş dünyasına ilham veren kadınlar, zirvede deneyimlerini paylaştılar.

Mesleğe ve topluma faydalı projelere devam ediyor

Kadın Muhasebeciler Derneği (KAMUHDER)’in yedi yıl önce kurulduğunu anlatan Kurucu Başkanı Gülüzar Özev, amaçlarının kadın dayanışmasını ve kadın birlikteliğini artırarak, gerek mesleki gerekse kadın olmaktan kaynaklı sorunlara ve ayrıca ülke sorunlarına sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Bilinçlenmenin okumak ile olur düşüncesiyle onlarca kez kitap okuma etkinliği yaptıklarının altını çizen Gülüzar Özev, şunları söyledi:

“Meslektaşlarım için onlarca düzenlediğimiz kitap okuma etkinliklerine, yenilerini ekleyeceğiz. Mesleki seminerlerimize, kadın üyelerimizin yanında erkek meslektaşlarımız katılıyor. İstihdam yaratmada, sadece kadınların değil, erkeklerin de iş bulmasında oldukça etkin rol oynuyoruz. İlk defa “Muhasebeci Kadınlar“ dergisi çıkarttık. Pandemide boş durmadan zoom üzerinden toplantılar yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, daha çok kitleye hitap etmek, topluma daha faydalı hale gelmek ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi etkin bir şekilde kurumsal hale getirmektir. Ödül verilmesi öncelikle beni çok mutlu etti. Derneğin kuruluşundan önce iki yıllık bir çalışmam oldu. Yaklaşık dokuz yıldır kadın örgütlenmesi için mücadele ediyorum ve çok emeğim var. Bu yüzden ödülü duyduğumda “ben bunu hakkettim” dedim. Sadece benim düşüncem değildi bu, uzaktan tanıyanlar bile aynı sözü ve duyguyu paylaştılar. Hemen yeni bir çalışma komisyonu kurduk; mesleğimize ve topluma faydalı projeler oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ödülleri verildi

-Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü

-TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü

-Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

-Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

-SUTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü

-Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın Ödülü

-Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin - Çevre Dostu Kadın Ödülü

-3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün – Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü

-San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı Ödülü

-Tarımda Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü

-Bestelast Tekstil Genel Müdürü Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın Ödülü

-Duayen Yönetim Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Bedia Karadağ - Anadolu’da Dijital Dönüşüme Değer Katan Kadın Ödülü

-Team Mostra Ekibi ( Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Elif Derya Başoğlu, Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü

-Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feray Demir – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

-NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt - Teknoloji İle Fark Yaratan Kadın Ödülü

-TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü

-Effect BCW CEO Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü

-ORKA Holding Global Pazarlama Direktörü Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü

-Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü

-Piramit Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı Ödülü

-Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü