Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1386
ALTIN
466.428
DOLAR
8.1986
STERLİN
11.3420
EURO
9.9012
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m²...
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...

Hüseyin Cinkir’e  İngiltere'de  Yılın Girişimcisi Ödülü Verildi

20 yıldan uzun süredir saç ekimi, saç tedavileri, estetik cerrahi ve medikal estetik alanlarında İngiltere’de başarılı çalışmalar yürüten Hüseyin Cinkir 2015 yılında, İngiltere Birmingham’da ilk kliniğini açtı ve Este Medical Group markasını yarattı. 2018 yılında, yıllardır beraber çalıştıkları yol arkadaşı Melike Çınkır ile Este Medical Group İstanbul'u hizmete açarak büyüyen başarılarını Türkiye'ye taşıdılar.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Nisan 2021 Çarşamba 11:47
0 Okunma
Hüseyin Cinkir’e  İngiltere'de  Yılın Girişimcisi Ödülü Verildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Este Medical Group kurucusu Huseyin Cinkir, global bir sorun haline gelen Covid-19 engeline rağmen, yatırımlarına ve hizmetlerine hiç ara vermedi. Bu sayede 6 yılda İngiltere sınırlarını aşıp 5 ülkede toplam 11 şubesi ve 450 çalışanıyla dünyaya yayılan Türk markası, bugün günde 2000 ile 2500 kişiye tedavi uyguluyor.

Uyguladığı tedavi yöntemleriyle birçok başarı ödülü alan grubun kurucusu Huseyin Cinkir, İngiltere'de Yılın Girişimcisi Ödülü’ne layık görüldü.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin CinkirİngiltereGirişimciEste Medical Group
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girişimci Murat Atala Kripto piyasasını değerlendirdi
Girişimci Murat Atala Kripto piyasasını değerlendirdi
"Tam kapanmada faturalar, kredi ve kredi kartı ödemeleri ertelensin"
"Tam kapanmada faturalar, kredi ve kredi kartı ödemeleri ertelensin"
Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor
Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans