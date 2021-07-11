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İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla 13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında, Afrika’nın prestijli gıda firmalarının, üst düzey satın alma yetkilileri ile üyelerinin online ortamda bir araya geleceği açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 11:08
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İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor

Batı Afrika bölgesinde bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti’nin prestijli gıda firmalarının üst düzey satın alma yetkilileriyle İHBİR üyeleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen görüşmelerde firma yetkilileri; şekerleme, atıştırmalık ürünler, un ve unlu mamuller, pirinç, içecekler, kakao ve ürünleri ile diğer gıda ürünlerini online ortamda dijital kataloglar ve firmaların web siteleri üzerinden inceleyerek görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

HER AY 2 ALIM HEYETİ DÜZENLEME HEDEFİ

Türk ürünlerinin çok beğenilip ilgi gördüğünü belirten İİB Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur şunları söyledi:

“Genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız. Ülkemizde en fazla fiziki ve sanal alım heyeti yapan Birlik olduk. Bu yıl; Şili, Filistin, Fas ve Gine Bissau Cumhuriyeti’nden olmak üzere bir yılda toplam 15’ten fazla alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef Pazar olarak Güney Afrika ve Çin’i seçtik. Talep çok olduğu için her ay 2 alım heyeti düzenliyoruz. Üyelerimiz de sonuçtan çok memnun, taleplerde fazla. Ülkemizin yakın dönemde takip ettiği, Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması amacıyla çeşitli adımlar atılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bizlerde bu hedefler doğrultusunda ülkemizin ihracatına katkı sağlamaya ve kültürel ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHBİRHububatBakliyatAfrika
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