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İhracat yüzde 50 arttı: Tekstilciler yeni pazarların peşinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:31
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İhracat yüzde 50 arttı: Tekstilciler yeni pazarların peşinde

İSTANBUL - Pandeminin dış ticarette yarattığı durgunluğu hızla aşan Türk tekstili, 2021’de ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı. İlk 7 ayda 9,8 milyar dolarlık ihracata ulaşan Shout’un Kurucusu Sabri Korkmaz, “Son dönemde yakaladığımız ‘sokak modası' rüzgarını arkamıza alarak, ‘Made in Turkey' etiketli ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz” dedi.


 

TÜİK verilerine göre, Türkiye 2020’de tekstil ihracatından 14 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla oranla 2021’e hareketli bir başlangıç yapan sektör, ilk 7 ayın sonunda 9,8 milyar doları gördü. 1,2 milyar dolarla en yüksek ihracat ABD’ye yapılırken, onu 1,1 milyar dolarla Almanya, 6,2 milyon dolarla İtalya ve 6,1 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. İzmir merkezli giyim markası Shout’un Kurucusu Sabri Korkmaz, tekstil sektöründe yaşanan olumlu gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:


 

“Pandemi sonrasındaki toparlanmanın hızla ilerlediğini görüyoruz. Özellikle Avrupa’nın Türk tekstiline duyduğu ilginin ardından, ürünlerimizi daha çok ülkeye ulaştırmak için çalışıyoruz. Büyümenin lokomotifini ise genç kuşakların gözdesi sokak modasında görüyoruz.”


 

“MADE IN TURKEY” ETİKETLİ ÜRÜNLER DAHA GENİŞ COĞRAFYALARA TAŞINACAK


 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatında önemli bir paya sahip olan tekstil sektörü, yılın ilk 7 ayında elde edilen ihracat gelirinin yüzde 8,5’ine imza attı. Bu başarının arkasında Türkiye merkezli yapılan üretimin ve ihracatı artırmaya yönelik sektörel çabaların olduğunu dile getiren Korkmaz, “Sektörün yakaladığı performans, yalnız ekonomimiz değil bizim gibi yerli üreticiler açısından da çok umut verici. Yıllardır yüksek kalitede üretime yatırım yapıyoruz. Tasarımlarımızı insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde Organik Tekstil Standartları’na göre üretiyoruz. Sokak modasından yakaladığımız rüzgarın gücüyle, ‘Made in Turkey' etiketli ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.


 

“TEK ÜRÜNE ORTALAMA 200 DOLAR HARCIYORLAR”


 

PwC’nin danışmanlık şirketi Strategy& ile Hypebeast’in gerçekleştirdiği global bir ankete göre, sokak modası tüketicilerinin yüzde 60'tan fazlasının 25 yaşın altındaki kişilerin oluşturduğunu söyleyen Sabri Korkmaz, yeni ve önemli ihracat pazarlarından birinin de internet olduğunu ifade etti. Korkmaz, “Bu kitlenin yarısı ürünlerini markaların internet sitesinden satın alıyor ve tek bir ürüne ortalama 200 dolar harcıyor. Bu sebeple, geleneksel satışları sürdürürken, teknoloji ve tedarik zincirine de yatırım yaparak pazarımızı büyüteceğiz. Sokak modasının tekstil sektörünün yeni lokomotifi olduğuna inanıyorum.”

DHA

Son Güncelleme: 06.09.2021 13:32
Anahtar Kelimeler:
IhracatTekstilcilerYeni Pazarlar
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