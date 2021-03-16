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IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF), pandemi sürecinin, büyük şirketlerin önceden var olan piyasa güçlerinin daha da arttığına ve bunun da, küçük işletmelerde potansiyel iflas risklerinin büyümesine ve yenilikçilikte yavaşlamaya neden olduğuna dikkat çekti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2021 Salı 13:49
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IMF büyük şirketlerin artan piyasa güçlerine dikkat çekti

İSTANBUL - IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF bünyesinde hazırlanan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazısında, "Pandemi nedeniyle, en büyük oyuncular arasındaki gelir yoğunlaşmasının, gelişmiş ekonomilerde, en az 2015 yılı öncesindeki 15 yılda olduğu kadar artabileceğini tahmin ediyoruz" diye uyardı.

Georgieva, pandemi sürecin en büyük kazananlarının, aralarında dijital sektörün de bulunduğu, baskın sektörlerin olduğunu vurguladı.

IMF bu gelişmeler karşısında, politika yapıcılara çözüm olarak, şirket birleşmelerini kontrol etme, veri taşınabilirliğini ve şirketler arası işbirliğini kolaylaştırma ve hakim konumların kötüye kullanımını yasaklama gibi yöntemleri önerdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Piyasa GücüIMFBüyük şirketler
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