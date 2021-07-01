İş dünyasında kadınların gücünü artıracak iş birliği

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi arasında, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü (MoU) imzalandı. Anlaşma ile taraflar; çalışma alanlarında ve çalışanları arasında ortaklık ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.





İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla TİM bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi, MÜSİAD Kadın Komitesi ile ikili ilişkileri geliştirmek için iş birliğine gitti. İş birliği protokol törenine, TİM Başkanı İsmail Gülle ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile tarafların üyeleri katıldı. Ortak çalışma alanlarında ve çalışanlar arasında ortaklık ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu ile MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz tarafından imzalandı.





GÜLLE: TÜRKİYE MARKASININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORLAR





TİM Başkanı Gülle, yapılan protokolün iş dünyasında kadınların gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.





İş birliğiyle ilgili konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Protokol, iş dünyasında kadınlarımızın gücünü artıracak. TİM Kadın Konseyi ve MÜSİAD Kadın Komitesi üyelerimizin her biri firmalarında önemli işlere imza atıyor; Türkiye markasının gelişimine, katma değerli ihracata katkı sağlıyor” dedi.





“GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLERİ ARTIRMALIYIZ”





Türkiye’deki kadın girişimcilerin durumuna dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti:





“2020 verilerine göre; Türkiye’de kurucusu veya ortağı kadın olan ‘startup’ların oranı yalnızca yüzde 14. Söz konusu ‘startup’ların aldıkları yatırım oranı ise 43 milyon dolar ile toplam yatırımların yüzde 30’u seviyesinde. İlk 10 yatırım içerisinde TİM - TEB Girişim Evi’nden 3 kadın girişimcimiz de yer alıyor. En az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranı Türkiye’de yüzde 22 iken, bu oran ABD’de yüzde 35. Rakamlar açık bir şekilde gösteriyor ki, kadın girişimci sayımızı ve girişimcilere sağladığımız tüm destekleri artırmamız gerekiyor. Bu anlamda, ülkemizin en çok çalışan ve üreten STK’ları arasında yer alan TİM ve MÜSİAD olarak önemli bir adım atıyoruz. Çalışma alanlarımızda ve çalışanlarımız arasında ortak hareket kabiliyetimizin ve karşılıklı iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz.”





PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?





Protokolle birlikte, iş birliği projeleri kapsamında gerçekleşecek yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde iki kuruluşun birbirine destek sağlayacağını dile getiren Gülle “İki kuruluş, yurt dışında gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, pazar araştırmaları, ticari fuar ve sergilerle ticari heyet organizasyonlarında üyelerine duyurular yapacak; katılımlarını teşvik edecek. Bununla birlikte eğitimler, seminerler, Ortak Avrupa Birliği projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve ikili görüşmeler konularında TİM Kadın Konseyimiz ve MÜSİAD Kadın Komitesi, anlamlı bir işbirliği kültürü geliştirecek” ifadelerini kullandı.





KAAN: İŞ BİRLİĞİ İLE KADINLAR, TİCARET VE İHRACATTA DAHA FAZLA YER ALACAK





MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, TİM’in dış ticaret gerçekleştiren Türk iş insanının, dış ticarette rekabet avantajı elde edebilmeleri için çalışmalar yürüttüğüne ve ihracatçılara destek olmak adına çeşitli projelere katkı sunarak, iş dünyasındaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.





Kaan, “TİM ile birlikte kadın girişimcilerimizi, ihracatçılarımızı destekleyerek, iş dünyasında daha etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda imzalanan anlaşmanın, Türkiye’de kadınların üretim, ticaret ve ihracatta daha fazla yer almaları noktasında son derece faydalı bir adım olacağına inanıyor; söz konusu iş birliğinin kadın iş insanlarımıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.





MUTLU: KADIN DAYANIŞMASI, MİLLİ DAYANIŞMA RUHUMUZLA ÖRTÜŞÜYOR





TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu da “TİM Kadın Konseyi, İsmail Gülle Başkanımızın önderliğinde, 2018 yılında; toplumun her kesiminin ihracatta etkin rol alması vizyonuyla kuruldu. Konsey olarak bu süreçte giderek büyüdük; her geçen gün farklı alanlarda projelerle, ‘İhracatta biz de varız’ dedik. TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaşarak, yarınlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirdik. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla güçlerimizi birleştirmenin, beraber değerli projelere imza atmanın, ihracatımızın ve iş dünyamızın geleceği adına büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Çünkü bizler, sivil toplum bazında kadın dayanışmasının, milli dayanışma ruhumuzla ve milli hedeflerimizle örtüştüğüne inanıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle beraber, inşallah bundan sonra daha da güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.





ÖZ: KURUMLARIMIZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENECEK





İmzalanan anlaşmanın, kurumlar arasında var olan iş birliğini daha da güçlendirerek, kadınların iş dünyası ve dış ticaretteki etkinliğinin artması yönünde önemli bir adım olacağını aktaran MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz ise “MÜSİAD olarak kadın kimliğine verdiğimiz gerçek saygı ve destekle önemli bir rol üstleniyoruz. Kadın Komitemiz, olarak de aynı anlayışı, iş hayatı içerisindeki kadınlara sağlamak için çalışıyor. 250’ye yakın iş kadını üyemiz ve 81 ilde var olan şubelerimizin her birindeki kadın komitelerimizi tamamlayarak tam anlamıyla ülkemizin uzun vadeli hedeflerine var gücümüzle ortak olmayı amaçlıyor; bu uğurda çalışmalarımızı ve projelerimizi olgunlaştırıyoruz” dedi.