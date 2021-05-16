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İş insanı Muhammed Habip Mirdeslioğlu, sektöre yön vermeye hazırlanıyor

İş adamı Muhammed Habip Mirdeslioğlu, kurucusu olduğu "1nakliyemvarcom" ile nakliye sektörüne yön vermeye hazırlanıyor. Piyasada benzer ürünler olmasına rağmen işleyişin sağlıklı olmadığına vurgu yapan Mirdeslioğlu, yepyeni bir yüz ile en iyi ve en güzel hizmet sunmayı amaçladığını ifade etti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 20:02
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İş insanı Muhammed Habip Mirdeslioğlu, sektöre yön vermeye hazırlanıyor

HABER MERKEZİ

Piyasaya gireceğini resmen ilan eden Mirdeslioğlu, "Bu sektörün öncüsü olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maalesef sektörde işleyiş sağlıklı değil. Biz bunu ortadan kaldırmayı vaadediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyoruz. En kısa zamanda eksiklerimizi giderdikten sonra Bismillah deyip startı vereceğiz. Arkamızda sevenlerimizin ve bizi destekleyenlerin duası var" dedi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Öte yandan koronavirüs salgınının hala devam ettiğini vurgulayan Mirdeslioğlu, vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı. "Covid-19 pandemisi hala bitmiş değil" diyen Mirdeslioğlu, "Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" şeklinde konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 16.05.2021 20:09
Anahtar Kelimeler:
Iş InsanıSektörMuhammed Habip Mirdesoğlu
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