İş insanı Muhammed Habip Mirdeslioğlu, sektöre yön vermeye hazırlanıyor

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Piyasaya gireceğini resmen ilan eden Mirdeslioğlu, "Bu sektörün öncüsü olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maalesef sektörde işleyiş sağlıklı değil. Biz bunu ortadan kaldırmayı vaadediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyoruz. En kısa zamanda eksiklerimizi giderdikten sonra Bismillah deyip startı vereceğiz. Arkamızda sevenlerimizin ve bizi destekleyenlerin duası var" dedi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Öte yandan koronavirüs salgınının hala devam ettiğini vurgulayan Mirdeslioğlu, vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı. "Covid-19 pandemisi hala bitmiş değil" diyen Mirdeslioğlu, "Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" şeklinde konuştu.