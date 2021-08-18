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İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sektörün sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35
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İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sektörün sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette sektörün ihracat performansı değerlendirilirken, İHBİR’in alım heyeti organizasyonları, milli katılım fuarları, pandemi süresince yapılan faaliyetleri ve sektör sorunları hakkında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Navlun ve konteyner sorununun da aktarıldığı toplantıda, konuyla ilgili Birlik olarak çözüm önerileri Bakan Muş’a sunuldu.

ROTAMIZI UZAK ÜLKE PAZARLARINA ÇEVİRDİK

Başkan Okutur, zorlu süreçte çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonlarını sanal olarak düzenlemeye devam ettiklerini belirterek aşılanmayla beraber fiziki heyetlere de başlanabileceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Son dört senede rotamızı Latin Amerika pazarına çevirdik. Latin Amerika, taşıdığı potansiyelle üyelerimiz için güzel imkanlar sunan bir pazar.  Üyelerimiz nitelikli iş anlaşmaları gerçekleştirerek hem ülkemizi tanıtıyor hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyor. İHBİR olarak halihazırda uzak ülkelerden; Latin ve Orta Amerika ile Afrika’da tecrübeliyiz. Üyelerimizin de istekleri doğrultusunda her ay 2 alım heyeti düzenlemeye devam edeceğiz. Ayrıca Japonya ve Çin öncelikli ülkeler arasında olacak. 2022 yılında da faaliyetlerimiz devam edecek. Dış ticaretimizi canlandırarak hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere emin adımlarla ilerliyoruz."

VERİMLİ ÜRETİM YAPILMALI

"Ülkemizin bereketli topraklarında yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizi, işleyip, paketleyip, markalaştırıp, katma değerli hale getirebiliriz" diyen Başkan Okutur, “Verimli üretim yaparak ülkemizin ihracat rakamlarına büyük oranda katkı sağlayabiliriz” dedi.

DHA

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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiHaluk OkuturTicaret Bakanı Mehmet MuşYeni Çağrı
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