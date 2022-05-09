'İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden bir haftada 290 bin araç geçti'

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'nda konuştu. Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan yatırımlara ilişkin, "Bugün Türkiye yerli gözlem uydularını üretti, yerli haberleşme uydularını yapıyor. Yerli demir yolu endüstrisini büyütüyor, kendi elektrikli trenini, motorlarını üretiyor. Kendi 4,5G baz istasyonlarını kuruyor. 5G altyapısını oluşturuyor. Kendi tersanelerinde ürettiği savaş gemilerini denize indiriyor. Elbette bu başarıları burada bırakmayacağız. Yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz sanayi ürünlerinin miktarını düşürürken, ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız" diye konuştu.



'YAPILAN YATIRIMLARIN MİLLİ GELİRE KATKILARI 10 KAT DAHA FAZLA'



Hedeflere ulaşma noktasında ulaşım ve iletişim yatırımlarının kilit rol oynadığını vurgu yapan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Ulaşım; lojistik ve iletişim sektörünün, günümüzde gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşlarından biri. Bakanlık olarak 2003'ten bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiriyoruz. Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havalimanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor. Bir yere ne kadar hızlı, ne kadar güvenli ulaşabilirseniz, o bölgenin kalkınmasına da fazlasıyla etki ediyorsunuz. Onun için biz projeleri bitirdikten sonra etki durumlarını izliyoruz. Yapılan yatırımların milli gelire katkıları 10 kat daha fazla. Tabii bir de sağladıkları tasarruflar var. Sadece yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarruf elde ediyoruz. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zaman, akaryakıt, bakım ve çevre tasarruflarından yıllık toplam 85 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Yine yatırımlar sayesinde egzoz emisyon salınımını da 5 milyon ton azalttık. Ancak en önemlisi yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı, ölümlü trafik kazaları yüzde 80 azaldı, buna bağlı olarak da yılda 11 bin kişi hayatta kaldı. Canın bir bedeli olmaz elbette; ama yaklaşık 11 bin kişinin canını kurtarmak dahi bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor."



'TÜRKİYE 100 YILDA KAT EDECEĞİ MESAFEYE 20 YILDA ERİŞEBİLİYOR'



Bakan Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin faydasız olduğu iddialarına ilişkin de, "Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Az önce saydığım ekonomik faydaların hepsi, Kamu Özel İş birliği ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor. Ancak aldıkları pozisyonun bile hakkını veremeyenlerin alıştığı, görmek istediği Türkiye, çöp, çukur ve çamura boğulan, dış politikasında Batı'nın emrine amade olan bir Türkiye'ydi. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, ekonomik bağımsızlığını kazanan yeni Türkiye'nin geleceği, siz gençlerimiz sayesinde çok daha parlak, önümüz aydınlıktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı içinde yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı. Salgın olmasaydı daha geçen yıldan garanti karşılama oranını sağlayacaktı. Bakın arkadaşlar bu fizibiliteleri biz, 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hepsini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı atıyoruz. Aynı planlamanın Çanakkale Köprüsü'nde de gerçekleşeceğine hep birlikte şahit olacağız" değerlendirmesinde bulundu.