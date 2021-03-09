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İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin iki ay daha uzatıldı

İstihdamı koruma önlemleri kapsamında, "işten çıkarma yasağı" ve "ücretsiz izin uygulaması"nın süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 09:52
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İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin iki ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, kanununun geçici 10. maddesinin "1" numaralı fıkrasında yer alan "her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine" ilişkin hükmün süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay uzatıldı.

Aynı maddenin "2" numaralı fıkrasında yer alan üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiIşçiIzin
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