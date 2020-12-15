Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1393
ALTIN
465.294
DOLAR
7.8416
STERLİN
10.4893
EURO
9.5343
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli...
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Son Dakika
Pfizer CEO’su henüz neden aşı...

İsveç’te nakit para tarihe karışıyor

İsveç, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için harekete geçti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 15:26
0 Okunma
İsveç’te nakit para tarihe karışıyor

İSVEÇ - Dünyanın en az nakit para kullanan ülkeleri arasında yer alan İsveç, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmeye hazırlandığını açıklandı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

'GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bolund, “Dijital ödemelerde piyasasının güvenli bir şekilde işlemesi ve herkesin kullanımına açık olması çok önemli"dedi ve "Bir dijital para biriminin nasıl tasarlandığının, hangi teknolojilerin kullanıldığının tüm finansal sistem için büyük sonuçları olabilir" diye ekledi.

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Ekim ayındaki açıklamasında e-kron ihraç edilmesi konusundaki herhangi bir kararın siyasi düzlemde alınması gerektiğini vurgulamış,"Bu karar yasal bir temel ve siyasi destek gerektirir" ifadelerini kullanmıştı.

NAKİT PARA KULLANIMI PANDEMİDE GERİLEDİ

İsveç’te 2010 yılında yüzde 40 olan nakit kullanımı, 2016’da yüzde 15’e düştü. İsveç Ulusal Bankası, nakit kullanımına yönelik talebin koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle azaldığını ve nakit para kullanımının şu anda tüm ödemelerin yüzde 10’undan daha azını oluşturduğunu açıkladı.

'ÇİN DİJİTAL PARADA ÖNDE'

Çin de dijital yuanı ülke içindeki e-ticaretplatformlarında tanıttı . Ancak Çin'in amacı, ekonomisindeki tüm nakit işlemlerini dijital parayla değiştirmeyi amaçlayan İsveç kadar kapsamlı değil. Çin'in dijital para birimi, ekonomisindeki diğer ödeme yöntemlerinin yanında yer alacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde ay başında yaptığı açıklamada , dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin’in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söylemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveçNakit Para Tarihe Karışıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadooğlu Yağ Devler Liginde Yükseliyor
Kadooğlu Yağ Devler Liginde Yükseliyor
Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans