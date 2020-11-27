Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

ZONGULDAK - İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni sondaj gemisi, 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük taşıma vinci kuruldu. Kurulumun tamamlanmasının ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı. Montaj çalışmasının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması hedefleniyor.



11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ



Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.