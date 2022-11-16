EDÄ°RNE'de sadece Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ± olan KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'nde yetiÅŸen ve kentin meÅŸhur tava ciÄŸerinin yanÄ±nda garnitÃ¼r olarak verilen tescilli KaraaÄŸaÃ§ acÄ± biberi, ata tohumlarÄ±yla yetiÅŸtiriliyor.



Edirne'nin meÅŸhur tava ciÄŸerinin yanÄ±nda 'olmazsa olmaz' olarak adlandÄ±rÄ±lan KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'nde yetiÅŸen acÄ± biberin Ã¼nÃ¼, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. Kentte ata tohumuyla biberin Ã¼retimine devam eden YÄ±lmaz Ule ve oÄŸlu Tunahan Ule, artÄ±k Edirne ve Ã§evresinin yanÄ± sÄ±ra doÄŸu illeri ve komÅŸu Ã¼lke Yunanistan ile Bulgaristan'dan da bibere talep geldiÄŸini sÃ¶yledi. Kilosu 750 liraya kadar alÄ±cÄ± bulan biberin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸinin sadece Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda, bayÄ±r topraÄŸÄ±nda yetiÅŸmesi olduÄŸunu belirten Tunahan Ule, yÄ±lda 100 tona yakÄ±n verim aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Tunahan Ule, "KaraaÄŸaÃ§ biberi bizim ata tohumumuz, dedelerimizden kalma yÃ¼zyÄ±llara dayanan bir tohum. Bu tohumdan yetiÅŸtirdiÄŸimiz biberlerin hasadÄ±nÄ± bitirdik. 15 EylÃ¼l'de biberlerimizi kurumasÄ± iÃ§in gÃ¶lgelik yere astÄ±k. Bu biber sadece KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'nde Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yetiÅŸiyor. OrasÄ± bayÄ±r topraÄŸÄ±, bu tohum kumsal topraÄŸÄ± pek sevmiyor. O nedenle orada, Ã¶zel toprakta yetiÅŸiyor. Nisanda ektiÄŸimiz biberlerimizi temmuz ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda hasat etmeye baÅŸladÄ±k. Åžimdi bu ikinci hasadÄ±mÄ±z. Ä°kinci hasadÄ± 10 EylÃ¼l'de yaptÄ±k ve 15 EylÃ¼l'de de gÃ¶lgeye astÄ±k" dedi.Â



'BU SENE 100 TON HASAT YAPTIK'Â



Biberin Ã¼retiminin Ã§ok yorucu bir iÅŸ olduÄŸunu belirten Tunahan Ule, "Ã‡ok yorucu ve meÅŸakkatli bir iÅŸ. Biberi ektikten sonra 7- 8 kere Ã§apa gerekiyor, ardÄ±ndan sulamasÄ± var, 2-3 gÃ¼nde bir sulamamÄ±z gerekiyor. Bu yÄ±l Ã§ok yaÄŸmurlar gÃ¶rdÃ¼k ama hastalÄ±k da Ã§ok geldi. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun, hastalÄ±ÄŸÄ± yendik. Ã‡Ã¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ meyvelerden yaprak gÃ¼bresi attÄ±k. Bu sene 100 ton hasat yaptÄ±k. GeÃ§en seneye gÃ¶re biraz daha iyi" diye konuÅŸtu.Â



Kurutma iÅŸleminin Ã¶zel sac levhalar altÄ±nda, gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ule, "KurumasÄ± yaz aylarÄ±nda 25 gÃ¼n sÃ¼rÃ¼yor. Dereceler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman 70-80 gÃ¼ne kadar Ã§Ä±kÄ±yor. Biberlerin gÃ¼neÅŸi gÃ¶rmemesi gerekiyor. KurduÄŸumuz sistem gereÄŸi gÃ¶lgeliÄŸin Ã¼stÃ¼ sac. GÃ¼neÅŸ saca vurduÄŸunda derece daha da artÄ±yor, bÃ¶ylelikle gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeden kurutmuÅŸ oluyoruz. Mesela gÃ¼neÅŸ 30 dereceyse sac sayesinde altÄ±nÄ± 50 derece yapÄ±yor ve bu da biberin hÄ±zlÄ± kurumasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. Â



Biberin Ã¼nÃ¼nÃ¼n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, komÅŸu Ã¼lkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan da talep geldiÄŸini belirten Ule, "Bu biberi TÃ¼rkiye'nin her yerine gÃ¶nderiyoruz, ciÄŸerin yanÄ±na yol arkadaÅŸÄ± oluyor ama artÄ±k sadece ciÄŸerin yanÄ±nda deÄŸil, Ã§orbanÄ±n, kuru fasulyenin yanÄ±nda, nohudun yanÄ±nda da yeniyor. DoÄŸudaki illere de bu sene gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±k. Bunun yanÄ±nda Yunan ve Bulgar vatandaÅŸlarÄ±n da bu bibere Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgisi var. Ã–zellikle Bulgar vatandaÅŸlarÄ± bu biberi Ã§ok yiyor. Urfa'nÄ±n mesela biberi meÅŸhur ama artÄ±k oralara da gÃ¶nderiyoruz. Onlar da artÄ±k ciÄŸerin yanÄ±nda Edirne'nin biberini yiyecekler" dedi. Â



'Ã‡ALIÅžMAYA ADAM BULAMIYORUZ'Â



Gelen taleplere yetiÅŸmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± da kaydeden Tunahan Ule, "Kuru biberin ÅŸu anda kilosu toptan olarak 500 lira, geÃ§en yÄ±l 220 liraydÄ±. Bu sene maliyetlerimiz daha da arttÄ±. Biberi ipe dizenler ayrÄ±, tarlada toplayanlar ayrÄ±. Yani iÅŸÃ§iliÄŸi Ã§ok ve maliyetleri var. Bunun yanÄ±nda biberin hem de tohumunun patenti bizde. Ãœretimimizi arttÄ±rmakta zorlanÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmaya adam bulamÄ±yoruz. Bize KÄ±rklareli'den UzunkÃ¶prÃ¼'den Ã§alÄ±ÅŸmaya adam geliyor ama yetiÅŸtiremiyoruz" diye konuÅŸtu.Â