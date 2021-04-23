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Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2021 Cuma 09:42
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Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanabilecek. Kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma ÖdeneğiResmi Gazete
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