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Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı

Konya Ovası'nda, 2012 yılında kurulan ham yağ fabrikasıyla bölgenin 40 bin ton olan ayçiçeği üretimi, 260 bin tona kadar çıktı. Çiftçi için başta ayçiçeği olmak üzere mısır, şeker pancarı gibi 16 farklı tohum da üretilen tesisin yaklaşık 350 milyon liralık ekonomik faaliyeti, bölge ekonomisine canlılık getirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mart 2021 Çarşamba 12:51
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Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı

KONYA - Çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker'in ortaklarından Beta Ziraat şirketi, tohumculuğun yanı sıra bünyesindeki ham yağ fabrikası ile de bölgedeki ayçiçeği üretimin artmasına katkı sağladı. Bölge çiftçilerini ayçiçeği ekimine teşvik eden fabrikanın, günlük 500 ton çekirdek işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Yılda ortalama 150 bin ton ayçiçeği yağı üretilen tesiste, aynı zamanda yıllık 90 bin ton soya ve kanola yağı da üretiliyor. Uluslararası pazarda da önemli rolü olan fabrikada 16 farklı tohum üretimi yapılıyor.

YILDA 150 BİN TON AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ

Fabrikanın bölge çiftçisine ilham kaynağı olduğunu belirten Beta Ziraat Yağ Fabrikası Direktörü Niyazi Arslantaş, "2012 yılında üretime geçen bir tesis, günlük 500 ton çekirdek işleme kapasitesine sahiptir. Yıllık 150 bin ton ayçiçeği yağı yine ayın tesiste 90 bin ton soya ve kanola yağı işleme kapasitesine sahip bir tesis. Çiftçilerden 90 ile 150 bin ton arasında ayçiçeği alımı gerçekleştiriyoruz. Burada üretmiş olduğumuz ham yağın bir kısmını kendimiz kullanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren fabrikalara da ham madde ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu. 

Yağ Fabrikası Tohum Direktörü Gökhan Altay da "Şu an için 16 farklı bitki türünde hem Türkiye hem de uluslararası pazarda tohum satışı gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin bel kemiğini şeker pancarı tohumu oluşturuyor. Türkiye'nin yüzde 40 şeker pancarı pazarını elinde tutuyor. Biz bu pazara ürün sunan önemli bir oyuncuyuz. Yıllık 250 bin ünite şeker pancarı tohumu üretimine sahibiz. Bunun yanında da özellikle yeni bitkilere tane baklagil tohumlarına da soğan ve mısır bitki gruplarında da önemli teknik altyapıya sahibiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya OvasıAyçiçeği üretimi
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