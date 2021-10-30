LEVENT YILDIRIM YENİDEN HALFETİ ESNAF SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI SEÇİLDİ

ABDULLAH YİĞİT-HALFETİ



Halfeti Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul seçimi yapıldı. Levent Yıldırım ve Ali Kanneci 'nin başkan adayı olduğu seçimi Levent Yıldırım, 357 oy aldı Ali Kanneci 124 oy aldı delegeden 357 oy alarak Levent Yıldırım yeniden başkan seçildi.



Başkan Yıldırım, Kongre Sonrası Basın mensuplarına yaptığı Açıklamasında Şunları söyledi;

Öncelikle bizleri yeniden seçen değerli üyelerime teşekkür ederim. Yeniden aranızdayım sizler için buradayım. Halfeti esnafımız için ne gerekiyorsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Halfeti ilçemizde yapılan Genel Kurulumuzda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum dedi.

