Lidya Grup’tan Dev Değişim Kampanyası

HABER: DİNÇER KARACALAR

Covid-19 pandemisi sırasında müşterilerine ve ekosistemindeki tüm paydaşlara destek ve kesintisiz hizmet veren Lidya Grup, 2021’in kaçırılmayacak fırsatı olarak “Dijital Baskı Makinelerinde Değişim Kampanyası”nı başlattı. Kampanya kapsamında, firmaların ellerindeki marka bağımsız eskiyen makinelerini değerinde satın alarak; yerine Xerox, Epson, Efi, Sutec markalarından son teknoloji dijital baskı makinelerini, 47 aya varan ödeme planı imkanı ile sunuyor. 2021 yılı Haziran ayının sonunda bitecek olan kampanyaya; İstanbul, İzmir, İzmit, Kocaeli, Antalya, Konya gibi ülkenin dört bir yanından yoğun talepler gerçekleşiyor. Eskiyen ve teknolojinin gerisinde olan makineleri değiştirmek isteyen yüzlerce firma, bu fırsatı kaçırmamak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

2021’in ilk çeyreğini başarılı geçirdi

Yılın ilk çeyreğinin başarılı geçtiğini anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“2020’nin sonlarına doğru, pandemi artık kendi ekonomisini oluşturdu diyebiliriz ve bu ekonomide yatırımlar genellikle orta ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yapılıyor. Lidya Grup olarak, geçtiğimiz yılı piyasa ortalamasının üzerinde tamamlandık. Bu yıla baktığımızda ise, 2021’in ilk çeyreğini başarılı geçirdik. Kısaca bu yıl, geçmiş yıllarda ertelenen yatırımların hayata geçmesini ve beklentilerin üzerinde bir yıl olmasını öngörüyoruz. 2021’de başarılı bir yıl geçireceğiz ve %40’ın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Pazardaki en büyük değişim “kalite” algısında oluştu

Yatırım süreci ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgiler veren Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Yapılan bir yatırım ne olursa olsun, ekonomik olarak bir değer yaratsın, şirkete dolaylı yada doğrudan kazanç ve kar getirsin diye yapılır. Bu nedenle, yapılan makine yatırımının beklenen getirisi, uzun ömürlü ve standartlarında sürekli olmasıdır. Bir yatırım yapılırken, finansman gücünün el verdiğince en iyisi yapılmalıdır. En iyi ekipman, en iyi işletim maliyeti ve getirisinin olması ile en iyi satış sonrası hizmetlere sahip olunması önemlidir. Yatırımın ardından da, makinenin yeni iş potansiyeli ve yeni işler getirmesi, böylece makinenin kendi kendini ödeyebilmesi ve farklılaşacak ürün çeşidiyle rekabette öne geçmesi gereklidir. Lidya Grup olarak temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi ve Sutec markaları kendi segmentlerinin globaldeki en iyi markalarıdır. Son yıllarda pazarda gözle görünür en büyük değişim de, “kalite” algısında oluşmaktadır. Özetle, sektörümüzdeki ve tüm sektörlerdeki şirketlerin sürekliliği sağlayabilmeleri için, güçlü finansman yapısı, güçlü organizasyonel yapı ve insan kaynakları, bilgi birikimi ve tecrübe gibi unsurlara sahip olmaları gerekiyor. Dijital baskı sektörü açısından değerlendirdiğimizde Lidya Grup, ülkemizde lider olmasının yanında, bulunduğumuz coğrafyanın sayılı birkaç firması arasında yer almaktadır” diye konuştu.