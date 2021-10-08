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LPG kullanımında Avrupa lideri: Türkiye

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 14:32
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LPG kullanımında Avrupa lideri: Türkiye

İSTANBUL -  Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında LPG’yi en fazla tercih eden ülke oldu. Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye’deki her 100 otomobilden 38’inin yakıt türü olarak LPG kullandığı tespit edildi. Yaklaşık 4 milyon 661 bin LPG’li aracın bulunduğu Türkiye’de LPG’li araç sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Benzinli araç sayısı ise yüzde 18 oranında azaldı.
 

Ajans Press’in Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da en fazla tercih edilen araç yakıt türleri belli oldu. Türkiye yüzde 37,40 ile Avrupa’nın en fazla LPG’li araç kullanan ülkesi olarak lider olurken, Polonya yüzde 14’le ikinci sırada yer aldı. İtalya yüzde 6,6 oranla üçüncü, Kuzey Makedonya yüzde 2,69 ile dördüncü sırada yer aldı. 2019 verilerine göre, Türkiye’de benzinli otomotiv oranı yüzde 24 olarak kayıtlara geçerken, bu oran Avrupa’da en düşük benzinli otomotiv sayısının Türkiye’de olduğunu gösteriyor. Benzinli otomotivleri en yaygın kullanan ülkeler ise sırasıyla, Hollanda, Kıbrıs, Finlandiya, İsviçre, Danimarka, Malta ve Macaristan oldu.
 

MEDYA YAKIT TÜRLERİNİ NASIL GÖRDÜ

Medya takip kurumu Ajans Press araç yakıt türlerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 15 binin üzerine yazılı basın, TV ve internet sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, Eylül başından beri ülkemizde en fazla konuşulan yakıt türü 13 bin 267 haberle benzin oldu. Böylece Türkiye’de otomobillerde en az tercih edilen benzin, medyanın en çok konuştuğu yakıt türü olarak dikkat çekti. Dizel yakıtlar 7 bin 360 haberle medyada yer alırken, LPG ise 4 bin 652 haberde yer buldu. Özellikle zam haberleri ile gündemde yer alan LPG’nin benzinle arasındaki makasın daralması tartışmaların odağında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LPG Kullanımında Avrupa LideriTürkiye
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