Mandalina ihracatı yarım milyar dolara koşuyor

İSTANBUL - Pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik artan farkındalık, Türkiye’nin narenciye ihracatına da yansıdı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, turunç, portakal, limon, mandalina gibi meyveleri içine alan narenciye ihracatı 2021’de 1 milyar dolar sınırına dayandı. Aroması ve uzun raf ömrüyle narenciye ihracatının neredeyse yarısını tek başına karşılayan mandalina, 2021’de ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artırarak yaklaşık 454 milyon dolara çıkardı.





Mandalinanın işlemeden başlayarak ticaretine kadar tüm aşamalarına entegre bir yapı kazandıran tesisler, Türkiye’nin mandalina ihracatına sürdürülebilirlik getiriyor. İleri teknolojilerle donatılan drenaj, yıkama, kurutma, mumlama, işleme ve paketleme aşamalarından geçen ürünler ihracat katma değerini artırıyor.





Mandalinanın tarladan başlayıp 72 ülkeye uzanan sınır ötesi yolculuğunun 2021’de Rusya, Ukrayna ve Irak'tan gelen yüksek talebin etkisiyle hızlandığını kaydeden Avrupa Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, yeni iştirakleri Aronya Tarım'ın hedeflerini şu ifadelerle aktardı:





“Dünyada miktar bazında en çok narenciye ihracatı yapan 2. ülke konumunda olan Türkiye, iklimi ve ekolojik yapısıyla mandalina üretiminde dünyada ilk 10’da yer alıyor. Özellikle dünyada yalnızca Ege Bölgesi’nde yetişen satsuma cinsi mandalina; yoğun aroması, kolay soyulabilmesi ve uzun raf ömrüyle tüm ülkelerden talep görüyor. Mandalinanın üretimin yanı sıra ambalaj ve depolanma aşamaları da ihracat trafiğine yön veriyor. İleri teknolojilerle donatılan drenaj, yıkama, kurutma, mumlama, işleme ve paketleme aşamalarından geçen işlenmiş ürünler ihracat katma değerini artırıyor. Bu aşamaların eksiksiz ve en iyi koşullarda gerçekleştirilmesi mandalinanın ihracat birim fiyatını da yukarılara taşıyor”





MANDALİNANIN SINIR ÖTESİ YOLCULUĞUNA TEKNOLOJİK GÜÇ KAZANDIRIYOR





Türkiye’nin yaş meyve-sebze ihracatında ürünlerin kalitesi kadar paketleme aşamasının da büyük bir rolü olduğuna dikkat çeken Ramazan Burak Telli, “Sağlıklı ve uygun koşullarda üretilen meyve ve sebzelerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde paketlenmesi, soğuk hava depolarında bozulmayacak şekilde muhafaza edilmesi ihracat faaliyetlerinin başarısını artırıyor. Avrupa Yatırım Holding iştiraklerinden Aronya Gıda olarak, 3 bini kapalı toplam 5 bin metrekare alana sahip tesisimizle mandalinanın bahçeden başlayan sınır ötesi yolculuğuna ileri teknolojilerin gücünü kazandırıyoruz. Mandalina, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 3,5 milyon tona karşılık gelen 2,5 milyar dolar yaş sebze ve meyve ihracatına en büyük katkıyı sağlayan narenciyenin ihracatına yön veriyor. Aronya Gıda olarak mandalinanın işlenme, pazarlama ve ticaretine kadar tüm aşamalarına entegre bir yapı kazandırarak ülkemizin ihracat faaliyetlerine sürdürülebilirlik getiriyoruz” açıklamasında bulundu.





SATSUMA MANDALİNASININ YÜZDE 70’İNİ İHRAÇ EDECEK





Yaş sebze ve meyve ticaretinde ileri teknolojiler kullanılarak işlenmiş ürünlerin ihracat birim fiyatını yukarılara taşıdığına değinen Ramazan Burak Telli, şirketin 2022-2023 faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:





“Eylül-Aralık döneminde, İzmir’in Gümüldür ve Seferihisar bölgelerindeki bahçelerden temin edeceğimiz Satsuma mandalinalarını ileri teknolojilerle donattığımız tesisimizde işleyerek iç piyasaya ve yurt dışına kazandıracağız. Dünya çapında yüksek bilinirliğe sahip Satsuma mandalinasını tesisimizde işleyerek Türkiye’nin narenciye ihracatına katma değer getireceğiz. Günlük 100 ton üretim kapasitesine sahip tesisimizde işlediğimiz ürünlerimizin yüzde 70’ini ihraç edeceğiz. Kurduğumuz yeni tesisin kapasitesini ve teknolojik gücünü 10 milyon TL’lik ilave yatırımlarla daha yukarılara taşıyacağız” diye belirtti.





500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK





Avrupa Yatırım Holding’in çiftçiye finansal destek vererek üretim kalite ve kapasitelerini artırdığını belirten Ramazan Burak Telli, sözlerini şöyle sonlandırdı:





“Aronya Tarım ile yılda 8 bin ton ihracat yapmayı hedefliyoruz. Eylül ayındaki hasat dönemini beklemeden haziran ayı itibarıyla mandalina alımına başladık. Toplam 500 kişi istihdam ederek tarımı ve tüm paydaşlarını desteklemeye devam edeceğiz.”