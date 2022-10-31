"Mazot ve gÃ¼bre desteklerini bu yÄ±l iÃ§inde Ã¶demeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z"

ANKARA -Â TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, "Ã‡iftÃ§i KayÄ±t Sistemine kayÄ±tlÄ±, hububat Ã¼reten Ã§iftÃ§ilerimize, 2022 yÄ±lÄ± Ã¼retim dÃ¶nemine ait mazot ve gÃ¼bre desteklerini, 2023 mart ayÄ± yerine, bu yÄ±l iÃ§inde Ã¶demeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z"Â dedi.



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n 2023 Mali BÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, bakanlÄ±ÄŸÄ±n ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bÃ¼tÃ§e sunumunu yaptÄ±. Bakan KiriÅŸci, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, jeopolitik riskler ve salgÄ±n hastalÄ±klar gibi olgularÄ±n, tarÄ±m ve gÄ±danÄ±n stratejik Ã¶nemini daha da belirgin hale getirdiÄŸini belirterek, "TopraÄŸÄ±n, suyun ve Ã§evrenin kÄ±ymetinin daha iyi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, tarÄ±m ve orman sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yeni bir vizyonla geleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ± gerekmektedir"Â dedi.



DÃ¼nya nÃ¼fusunun 2050 yÄ±lÄ±nda 10 milyar, TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun ise 100 milyonun Ã¼zerinde olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸiniÂ kaydeden Bakan KiriÅŸci, bugÃ¼ne kÄ±yasla 2050'de yÃ¼zde 67 daha fazla tarÄ±msal Ã¼retime, bu Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirebilmek iÃ§in yÃ¼zde 65 daha fazla sulama suyuna ihtiyaÃ§ duyulacaÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekti.



'TAHIL KORÄ°DORUNDAN 9,3 MÄ°LYON TON TAHIL TAÅžINMIÅž'



TarÄ±m ve arman faaliyetlerini ulusaldan kÃ¼resele taÅŸÄ±ma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± belirten Bakan KiriÅŸci, "Bu Ã§erÃ§evede bu yÄ±l 82 Ã¼st dÃ¼zey uluslararasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. 10 Ã¼lke ile 13 anlaÅŸma imzaladÄ±k. Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nÄ±n, kÃ¼resel gÄ±da arzÄ±na olumsuz etkisi 22 Temmuzâ€™da Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan anlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmuÅŸtu. 29 Ekim itibarÄ±yla tahÄ±l koridorundan 9,3 milyon ton tahÄ±l taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ; bunun yÃ¼zde 61â€™i Avrupa, yÃ¼zde 26â€™sÄ± Asya, yÃ¼zde 13â€™Ã¼ Afrika Ã¼lkelerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in en az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler kategorisinde yer alan Ã¼lkelere giden tahÄ±lÄ±n oranÄ± ise sadece yÃ¼zde 5,9'dur. Ukrayna tahÄ±lÄ±nÄ±n alÄ±cÄ±larÄ±, maalesef yoksul olmayan Ã¼lkelerdir" dedi.Â



Bakan KiriÅŸci, TÃ¼rkiye olarak, gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken Ã¼lkelerin daha fazla yararlanmasÄ± ÅŸartÄ±yla ilk dÃ¶nemi 19 KasÄ±mâ€™da sona erecek olan â€˜TahÄ±l Koridoruâ€™nunÂ ikinci 4Â aylÄ±k dÃ¶nemde de aÃ§Ä±k tutulmasÄ±nÄ± arzu ettiklerini dile getirerek, "Maalesef son yaÅŸanan geliÅŸmeyle Rusyaâ€™nÄ±n konu ile ilgili almÄ±ÅŸ olduÄŸu aksiyon, 'yeniden baÅŸa mÄ± dÃ¶nÃ¼lÃ¼yor?'Â sorusunu gÃ¼ndeme getirmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.



'MAZOT VE GÃœBRE DESTEKLERÄ° Ã–NE Ã‡EKÄ°LDÄ°â€™



Bakan KiriÅŸci,Â bu yÄ±ldan itibaren tarÄ±msal destekleme sistemini deÄŸiÅŸtirip, Ã¶demeleriÂ Ã¶ne Ã§ektiklerini vurgulayarak, "Ã‡iftÃ§i KayÄ±t Sistemine kayÄ±tlÄ±, hububat Ã¼reten Ã§iftÃ§ilerimize, 2022 yÄ±lÄ± Ã¼retim dÃ¶nemine ait mazot ve gÃ¼bre desteklerini, 2023 Mart ayÄ± yerine, bu yÄ±l iÃ§inde Ã¶demeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bundan bÃ¶yle sÃ¶z konusu destekler Ã§iftÃ§ilerimize nakit olarak verilmeyecek. Ziraat BankasÄ± kartlarÄ±na yÃ¼klenecek. BaÅŸvurular internet ve mobil bankacÄ±lÄ±k da dahil olmak Ã¼zere bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu.



Bakan KiriÅŸÃ§i, ayrÄ±ca Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatiflerinin verdiÄŸi 100 bin TL tutarÄ±ndaki faizsiz kredi miktarÄ±nÄ± 200 bin TLâ€™ye Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±, bunun 100 bin TLâ€™lik kÄ±smÄ±nÄ±n yine ayni olarak sadece mazot ve gÃ¼bre alÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere banka kartlarÄ±na yÃ¼kleneceÄŸini bildirdi.



'EN YÃœKSEK MÄ°KTARDA HUBUBATI ALDIK'



Bu yÄ±l,Â Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) marifetiyle 1999 yÄ±lÄ±ndan beri en yÃ¼ksek miktarda hububat aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Bakan KiriÅŸci, "Ã‡iftÃ§imize 40,1 milyar TL Ã¶dedik. AlÄ±mÄ± devam eden Ã¼rÃ¼nlerle birlikte 55 milyar TL Ã¶demiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°lk kez bu yÄ±l, buÄŸday ve arpasÄ±nÄ± TMOâ€™ya satan Ã¼reticilere, verilen diÄŸer desteklere ilave olarak ton baÅŸÄ±na buÄŸdayda bin TL, arpada ise 500 TL hububat alÄ±m primi verdik. Prim dahil, ton baÅŸÄ±naÂ makarnalÄ±k buÄŸdayda 7 bin 900 TL, ekmeklik sert buÄŸdayda 7 bin 450 TL, arpada 6 bin 200 TL fiyat belirledik" ifadelerini kullandÄ±.



Bakan KiriÅŸci, sÃ¶zleÅŸmeli besicilik yapan Ã¼reticileri, kilogram baÅŸÄ±na 2,5 TL ile 5 TL arasÄ±nda verimlilik primiyle destekleyeceklerini, diÄŸer taraftan alÄ±m faaliyetleriyleÂ besicilereÂ katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceklerini duyurdu.



Bakan KiriÅŸci,Â BalÄ±kesirâ€™de dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k jeotermal Ä±sÄ±tmalÄ± TarÄ±ma DayalÄ± Ä°htisas OSBâ€™sini kuracaklarÄ±nÄ±, sadece Ä°zmirâ€™de en az yÃ¼zde 75â€™i kadÄ±n emekÃ§i olmak Ã¼zere 3 bin 500 yeni istihdam saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± kaydetti. KiriÅŸci, "Ã‡Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜Yeni Bitki Ã‡eÅŸitlerine Ait IslahÃ§Ä± HaklarÄ±nÄ±n KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanunâ€™ ile yÃ¼ksek verimli ve kaliteli tohum Ä±slah Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±k. AyrÄ±ca Ã¼stÃ¼n vasÄ±flÄ± hayvan Ä±rklarÄ± geliÅŸtiriyoruz. AraÅŸtÄ±rma enstitÃ¼lerimiz bÃ¼nyesindeki 32 gen bankamÄ±zda 318 bin genetik materyali koruyoruz. Arazi Gen BankalarÄ±mÄ±zda ise 107 tÃ¼re ait 10 bin 55 canlÄ± Ã¶rneÄŸi koruyoruz" dedi.Â



ORMAN YANGINLARIYLA MÃœCADELE



Bakan KiriÅŸci, orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bakanlÄ±ÄŸÄ±n faaliyetlerine de deÄŸinerek, "Ãœlkemizin gurur kaynaÄŸÄ± olan Ä°HAâ€™larÄ±mÄ±zÄ± orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadelede kullanan Avrupaâ€™da ilk Ã¼lke olduk. Bu yÄ±l 10â€™u gece gÃ¶rev yapabilen 55 helikopter, 20 uÃ§ak, 8 Ä°HA, bin 350 arazÃ¶z, 692 iÅŸ makinesi, 2 bin 270 ilk mÃ¼dahale aracÄ± ve en Ã¶nemlisi 25 bin personel ve 110 bin gÃ¶nÃ¼llÃ¼yle yangÄ±nla cansiperane mÃ¼cadele ettik"Â ifadelerini kullandÄ±.



Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± ani sel ve taÅŸkÄ±nlarla mÃ¼cadele etmek iÃ§in yeni ve etkin bir bilgi yÃ¶netim sistemine geÃ§tiklerini bildiren Bakan KiriÅŸci, "Bu kapsamda, TaÅŸkÄ±n Tahmin Erken UyarÄ± Merkeziâ€™ni (TATUM) kurduk. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k su yapÄ±larÄ±Â TÃ¼rkiyeâ€™de inÅŸa ediliyor. 275 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸiyle kategorisinde Ã¼lkemizin en yÃ¼ksek, dÃ¼nyada ise 5â€™inci sÄ±rada olan Yusufeli BarajÄ±â€™nÄ±n kasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde su tutmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸmak isterim. DÃ¼nyada ilk kez askÄ±da boru sistemi ile Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™ne yÄ±lda 75 milyon metrekÃ¼p su iletiyoruz"Â diye aktardÄ±.



'TARIM ORMAN GENÃ‡LÄ°K KONSEYÄ° KURACAÄžIZ'



Bakan KiriÅŸci, Ã¼retimde ve yÃ¶netimde genÃ§liÄŸin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacÄ±yla TarÄ±m Orman GenÃ§lik Konseyi kuracaklarÄ±nÄ± da duyurdu. Bakan KiriÅŸci, bu yÄ±lÄ±n bÃ¼tÃ§e rakamlarÄ±na iliÅŸkin, "2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 106,9 artÄ±ÅŸla 133,7 milyar TL olarak teklif edilmiÅŸtir. Bu yÄ±l, tarÄ±msal desteklemeler bÃ¼tÃ§emizin yÃ¼zde 40,4â€™Ã¼nÃ¼ oluÅŸturmaktadÄ±r. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 109 artÄ±ÅŸla 54 milyar TLâ€™ye ulaÅŸacaktÄ±r" dedi.Â



Bakan KiriÅŸci "AlÄ±n terine akÄ±l terini katan Ã§iftÃ§imizin, Ã¶zgÃ¼venle Ã¼reten kadÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n, bir dokunuÅŸla kÄ±talarÄ± aÅŸacak gencimizin, yeÅŸilin, mavinin velhasÄ±l TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±â€™nÄ±n ilk bÃ¼tÃ§esi olacaktÄ±r" dedi.