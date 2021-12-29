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Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı ödülünü aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
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Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı ödülünü aldı

DİNÇER KARACALAR

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından “Yılın Başarılı İş İnsanları” arasında gösterildi ve ödülünü aldı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin Geleneksel Yeni Yıl Buluşması,  27 Aralık 2021 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in ev sahipliğinde yapıldı. Ekonomi muhabirlerinin bir araya geldiği gecede, başarılı kişilere ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülünü, Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan’ın elinden aldı.

Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefi 

EGD Gecesinde konuşma gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi:

“İhracatımız, ülkemizin yüzünü güldürdü ve ay sonlarında rekorlar açıkladık. Özellikle bu yıl geçen 11 ayın 10 ayında rekorlar açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile, 12 ayın rekorunu birlikte açıklayacağız. İnşallah yakın zamanda dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize el birliği ile ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Gecede, Vefa- Şükran Belgeleri takdim edildi. Yılın Başarılı İş İnsanları Teşekkür Belgelerini aldı. Ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaketleri takdim edildi. Yaşam Boyu Onur Üyeliği sahiplerini buldu.

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Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı ödülünü Aldı
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