MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Metropol Kurumsal Hizmetler AŞ’nin markası olan MetropolCard’ın bünyesinde bulunan 35 bin üye iş yerleri, e-dönüşüm çözümlerinde (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) Uyumsoft’un sunduğu avantajlı paketlerden faydalanacak. MetropolCard, pandemi sürecinde değişen iş koşullarına uyum sağlayan restoran ve işletmelerin dijital dönüşümüne destek olmak için Uyumsoft ile iş birliğine giderek müşteri ve üye işyerlerine avantajlar sunuyor.



Yapılan iş birliği ile MetropolCard üyesi olan iş yerlerinin e-Dönüşüm sürecine geçişlerinin kolaylaştırılması sağlanırken, Uyumsoft’un kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı sayesinde mali süreçlerdeki operasyonel yükler azaltılıp, verimliliğin artırılması hedefleniyor. İş birliği kapsamında MetrpolCard üye işyerleri %55 indirim ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçebiliyor.



Uyumsoft, e-Dönüşüm uygulamalarında uçtan uca hizmet veriyor



Ülkemizin özel entegratörleri arasında ilk sıralarda yer alan Uyumsoft, işletmelerin uçtan uca tüm e-Dönüşüm süreçlerini kapsayan bir hizmet veriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve ilgili kurumlar ile entegrasyonu sağlıyor. GİB’in teknik ve mevzuata ilişkin kriterlerine göre; bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve 10 yıl saklama hizmeti sunuyor. İşletmeler, bulut tabanlı e-Uyum altyapısı sayesinde mekan bağımsız çalışarak bilgisayarlarından veya telefonlarından e-belge oluşturmanın kolaylığını yaşıyor. Uyumsoft’un dijital dönüşüm uzmanları 7/24 firmalara destek verirken, UyumAkademi’nin düzenlediği ücretsiz webinarlar ile güncel tebliğler hakkında bilgi sahibi oluyorlar ve uzmanlara sorularını sorma imkanı yakalıyorlar.



e-Dönüşüm uygulamaları büyümeye devam ediyor



Türkiye’de, 2014 yılı Nisan ayında zorunluluğu bulunan işletmelerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan e-Dönüşüm süreci, aradan geçen 7 yılda global ölçekte başarıya imza atarak, önemli bir yol aldı. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle, ülkemizde e-Fatura kullanan firma sayısı 450 bine ulaştı. e-Dönüşüm uygulamaları kapsamında olan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat, e-Bilet, e-Adisyon gibi e-Belge ürünlerine, önümüzdeki günlerde ekleyecek olan yeni e-Belge ürünleri nedeniyle, dijital dönüşüm uygulamaları sektörü katlanarak büyümeye devam ediyor.