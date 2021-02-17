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Milyonluk tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkıyor

Türkiye’nin deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 3-11 Nisan tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek. Yerli ve yabancı birçok markanın katılacağı fuarda fiyatları 50 bin liradan 70 milyon liraya varan tekneler denizseverlerle buluşacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 13:12
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Milyonluk tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkıyor

İSTANBUL - Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Boat Show Tuzla denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Yerli tekne üreticilerinden yabancı markalara, tekne ekipmanlarından marinalara kadar denizciliğin tüm önemli aktörleri Viaport Marina’da buluşuyor.

Fuarda fiyatları 50 bin lira ile 70 milyon lira arasında değişen yüzlerce tekne sergilenecek. Her ihtiyaca göre teknelerin yer alacağı fuarda yelkenli teknelerden motor yatlara, boat’lardan yeni nesil deniz araçlarına tüm ürünler denizseverlerle buluşacak.
 

“PANDEMİ DÖNEMİNDE TEKNEYE OLAN İLGİ ARTTI”

Dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminin, insanların hayat tarzlarında önemli değişikliklere neden olduğunu belirten Via Fuarcılık Direktörü Gökmen Aydın, “Kalabalık ortamlar, toplantılar, eğlenceler yerini sosyal mesafeye, yalnız kalmaya ve izole bir yaşama bıraktı. Tüm bu ortamda izole yaşamın en önemli aracı olan teknelere ilgi daha da arttı. Tekne sahipleri önceden yılın belirli dönemlerinde teknelerini kullanırken, şimdilerde hayatlarını teknede sürdürmeye başladı desek yanlış olmaz” ifadelerini kullandı.

Yeni normalin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fuarı Motomobil’in de Boat Show Tuzla ile eş zamanlı olarak düzenleneceğini belirten Aydın, “İnsanların alternatif yaşam tarzı arayışı hiç olmadığı kadar arttı. Bütçesi olan bir motosiklet, durumu biraz iyi olan karavanda yaşama, daha iyi olan da tekne alma hayali kurmaya başladı. Biz de bu arayışa cevap olabilmesi adına Motomobil fuarına kapılarımızı açtık” dedi.

ZİYARETÇİLER BEĞENDİKLERİ TEKNEYİ DENEYEBİLECEK

Gökmen Aydın, “Fuarımız Türkiye’nin denizcilik merkezi ve bir liman şehri olan Tuzla’da ve denizde gerçekleşek. Tekne üreticilerin önemli bir bölümü bu bölgede yer alıyor. Biz de 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Viaport Marinamızda, kendi evimizde bu önemli fuarımızı düzenliyoruz. Bu seneki fuarımızda diğer fuarlarımız gibi tam bir denizcilik şöleni havasında geçecek, tekne sahipleri ilgi duydukları tekneyi anında deneme şansına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boat Show TuzlaMilyonluk Tekneler
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