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MUSTAFA SUNGUR ÜLGER 'DEN MOSKAVA’DA DEV PROJEYE İMZA 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 14:01
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MUSTAFA SUNGUR ÜLGER 'DEN MOSKAVA’DA DEV PROJEYE İMZA 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Kahramanmaraşlı Genç Girişimci İş Adamı Özgüven Grup Genel Koordinatörü Mustafa Sungur Ülger, Rusya Federasyonun Başkenti Moskova `da 1 Milyon Dolar` lık İş sözleşmesine imza atarak yakında Rus İş Adamlarının projeleri gerçekleştirmek için Rusya gidecek.

Ülger, Biz Türk İş Adamları olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi Rusya Pazar payı olan bir ülkede Moskova’da iş yapmak çok güzel 1 Milyon Dolar` lık İş sözleşmesine imza attık yakında Moskova’da çalışmalara başlayacağız dedi. Ülkemiz ve Rusya için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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MUSTAFA SUNGUR ÜLGER DEN MOSKAVADA DEV PROJEYE İMZA
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