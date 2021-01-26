"Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri e-ticarette de başlatılacak"

ANKARA - Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 'TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarına' katıldı. Programa Pekcan’ın yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pekcan, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen sanal fuarlara, 90 binin üzerinde kişinin katıldığını belirterek, "Fuarlar haricinde, 50 farklı ülkeye yönelik 43 sanal ticaret heyeti tamamlanmış; bu heyetler kapsamında firmalarımızın 7 binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi yapması temin edilmiştir" dedi.



'ÜRÜN GÜVENLİĞİNİN YASAL ALT YAPISINI TAMAMLADIK'



E-ticaretin Türkiye'de kurumsal ve sağlam bir altyapıda gelişmesi için Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, "E-ticaret Bilgi Sistemimizin (ETBİS) etkinliğini her geçen gün artırıyoruz. Hâlihazırda ETBİS'e kayıtlı site sayısı ise 23 bin 487'dir. Yine elektronik ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim. Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz. Bu sayede elektronik ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi; fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk" diye konuştu.



Pekcan, Türkiye'deki e-ticaret hacmine ilişkin verileri ilk kez geçtiğimiz sene açıkladıklarını hatırlatarak, "Verilere göre; 2020 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacminin, pandeminin şartlarının da getirdiği etki ile bir önceki seneye göre yüzde 64 artışla 91,7 milyar lira olduğunu görmüştük. 2020 yılının geneline ilişkin verileri de yine en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.



'GELİN GÜMRÜK BİRLİĞİNİ GÜNCELLEYELİM'



Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili son dönemde Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeleri sıklaştırdıklarını ifade eden Pekcan, "Buradan bir kez daha çağrı yapabiliriz; Gelin Gümrük Birliği'ni güncelleyelim. AB'nin, Türkiye'nin ve tüm AB üyesi ülkelerin ortak çıkarına olacak bu süreci başlatalım. Firmalarımıza hizmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yeni imkanlar yaratalım. Kuşkusuz, salgının etkileriyle mücadele ettiğimiz böylesine kritik bir dönemde, Türkiye ile AB arasında gerçekleşecek yeni ekonomik açılımlar, her iki tarafa önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gümrük Birliği'nin 25'inci yılını yaşadığımız 2021 yılı itibarıyla, bu alanda somut sonuçlara ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FUARIMIZA 100 FİRMAMIZ KATILIYOR



Rifat Hisarcıklıoğlu ise TOBB olarak, şirketlerin pandemiden en az şekilde etkilenmesi ve dijitalleşmesi için birçok etkinlik yaptıklarını söyledi. 2020'de düzenledikleri web seminerlerinde 115 bin üyeyle buluştuklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon konularını hep birlikte ele aldıklarını ifade etti. E-ticaret eğitimleriyle 10 bine yakın girişimciyi e-ticaretle tanıştırdıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "70'den fazla ilde Türkiye Teknoloji Buluşmaları gerçekleştirdik, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin dijital skorunu çıkararak kapasitelerini artırdık. İşte bu kapsamda bugün 'Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk' sloganıyla açılışını yaptığımız sanal fuara, telekom, yazılım ve e-ticaret gibi teknoloji üreten ve ihraç eden sektörlerimizden toplam 100 firmamız katılıyor. Katılımcı firmalarımız, 2 gün sürecek fuarda, dijital dönüşüme yönelik geliştirdikleri uygulamaları, firmalarımıza ve girişimcilerimize birebir tanıtacaklar. Ayrıca gün boyu düzenlenecek web seminerleri ve ikili görüşmelerle, bir yandan firmalarımızın dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaç duyacakları bilgiye erişmeleri sağlanırken, diğer yandan potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek" değerlendirmesinde bulundu.