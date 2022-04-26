Sakarya’da 53 bin metrekarelik alanda topraksız tarım faaliyeti

SAKARYA - Sakarya’da 40 milyon liralık yatırım projesine sahip 53 bin metrekarelik alana kurulu olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniği kullanılıyor. Projenin ilk etabında 65 bin kök domates fidesi dikildi.

Projenin birinci etabındaki ilk çalışmaların bu ay başladığını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sağlıklı ürün ve verimlilik prensibiyle topraksız teknolojik tarım yaptığımız merkezimizde 1 dönümde 50 ton domates yetiştireceğiz. 25 dönümlük alanda toplamda 1.250 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın her ayı hasat yapabileceğimiz bu yerde domatesin yanı sıra biber ve patlıcan gibi ürünler de yetiştirerek ülkemize tarımsal model kazandıracağız. Ayrıca bu sayede tarımsal ürün ihracatı potansiyelimiz de artacak” dedi.



“ÇİFTÇİYE YENİ NESİL TARIMSAL EĞİTİM”

Proje kapsamında toplamda 10 milyon TL’lik fidan diktiklerini belirten Yüce, şunları anlattı:

“Burada çiftçilerimizle beraber 40 çeşit ağaç ve 50 çeşit çalı yetiştiriyoruz. İsteyen herkesle sözleşmeli tarım yapmak için kapımız açık. 3 bin dekarlık Sakarya Botanik Vadisi’nde ise tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirip ihraç ediyoruz. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz ile yüksek verimli üretime devam ederken Sakaryalı çiftçilerimize de yeni nesil tarımsal eğitimler veriyoruz. Ayrıca Sakarya’ya kazandıracağımız Proje Tarım Lisesi ile en modern ve teknolojik tarımsal uygulamaları gençlerimize aktaracağız. Böylelikle tarımsal mirasımızı birikim haline getirerek kendi markamızı yaratacağız.”