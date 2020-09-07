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Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:41
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Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacaktır" dedi. Öte yandan Albayrak, "Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet ithalatı içerisinde yer almayan, bir yatırım malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını ayrı tutacak olursak, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

DHA

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Sanayide çarklar Güçlü Dönmeyi SürdürüyorAlbayrak
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