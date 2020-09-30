Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1137
ALTIN
470.624
DOLAR
7.7514
STERLİN
9.9747
EURO
9.0768
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık,...
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan...
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski

Şeker pancarında 140 bin ton rekolte beklentisi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 14 bin dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı. Bu yıl 140 bin ton rekolte bekleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 15:04
0 Okunma
Şeker pancarında 140 bin ton rekolte beklentisi

GAZİANTEP - İslahiye ve Nurdağı'nda 14 bin dekar alanda üretimi yapılan ve hasadına başlanan şeker pancarında, bu yıl 140 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Arazisine 30 yıldır şeker pancarı eken çiftçi Ramazan Oğuz, ”Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi. Avans almamızın yanında nakliye ücretinin de devlet tarafından ödenmesi bizleri mutlu etti" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise 2 ilçede 14 bin dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarında hasadın başladığını ve ürünün pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepşeker PancarıRekolte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz
STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz
Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans