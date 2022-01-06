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"Sigara ve alkole yüksek zam kaçakçılığı artırır"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2022 Perşembe 13:46
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"Sigara ve alkole yüksek zam kaçakçılığı artırır"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkol ve sigara satışlarına yapılan yüksek orandaki zam, kaçakçılığı ve ölümleri artırır. Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, alkol ve sigarada yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını belirterek, kaçak alkol üretimi ve satışını artırabileceğini söyledi. Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız zam artışından esnafın olumsuz etkilenmemesi, vatandaşın kaçağa yönelmemesi hem de devletimizin vergi kaybı yaşamaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkolden 2-3 milyar, sigaradan ise 3-4 milyar olmak üzere ortalama 6-7 milyar lira yıllık kaybı var. En önemlisi zam ile alkol ve sigara satışlarının önüne geçilmez. Yapılması gereken halkımızın bilinçlendirilmesidir. Bunun için de alkol ve sigaranın zararları her platformda anlatılmalı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek ZamSigara Ve AlkolKaçakçılık
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