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Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat TIR'ı yola çıktı

SİVAS'ta üretilen sanayi ürünleri yüklü TIR, düzenlenen törenle bir süre önce ticaret anlaşması yapılan Kazakistan’a uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ocak 2022 Çarşamba 15:14
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Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat TIR'ı yola çıktı

Sivas'ta üretilen bazı mobilya, yatak ve elektronik ev aletlerinden oluşan ürünlerin yer aldığı ihracat TIR'ı, düzenlenen törenle, bir süre önce kentteki iş insanlarının ticaret anlaşması yaptığı Kazakistan'a uğurlandı. Kent meydanında yapılan törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, Sivaslı iş insanlarının bir süre önce Kazakistan ile ticaret konusunda görüşmeler yaptığını ve çalışma ofisi açtığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızla da bir heyet olarak görüşme yaptık. Orada da Cumhurbaşkanımız ihracatın önemine değindi. Dolayısıyla biz ihracatın ilk TIR'ını gönderiyoruz. Bunun arkasında büyük bir emek ve büyük bir mücadele var. Buradaki üretim ve Kazakistan'daki ihtiyaçları görerek hamdolsun ilk meyvesini vermeye başladı. Bu daha da artacaktır. Bu ilk olduğu için duamızla, niyazımızla uğurluyoruz" dedi. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bugün ilk TIR yolcu ediliyor. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. Bir fidan diktik, bu fidandan Sivas uzun yıllar boyu meyve alacaktır" diye konuştu. 

STSO Başkanı Mustafa Eken de, "Bu bir başlangıçtır. Bugün 220 bin dolar bir ihracat olacak ama devam edecektir. Kazakistan'daki anlaşılan firma büyük bir firmadır. İnşallah başka ülkelere, yeni yeni ülkelere de gideceğiz" ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası TIR, Kazakistan'a gitmek üzere yola çıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKazakistanIhracatTır
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