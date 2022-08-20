Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi erken aşıldı

Türkiye'nin ihracat temelli büyümesine katkısı giderek artan su ürünleri sektörüne dair avcılık ve yetiştiricilik rakamları; bakanlıkça sağlanan destekler, çevre hassasiyetli üretim politikaları ve avcılığa yönelik alınan geçici durdurma kararlarının etkisiyle yükseliş gösterdi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, verilen devlet desteklerinin katkısıyla 2021 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 19 artarak 239 bin tona, tutar bazında yüzde 30 artarak 1 milyar 374 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2021'de toplam 106 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. İhracatın yüzde 55'i Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı 2023 için ortaya konulan 1 milyar dolar ihracat hedefi erken aşıldı. İhracatın 2022'de ise önemli bir pazar olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen artış göstererek 1,5 milyar doları geçmesi, 2023'de ise 2 milyar dolara yaklaşması hedefleniyor. Bakanlığın, su ürünleri sektörüne ilişkin çalışmalarının olumlu etkileri ortaya çıkmaya başlarken, bu kapsamda Türkiye'nin marka değeri olan Türk somonu konusunda da önemli çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu çalışmalar sonucunda Türk somonunun üretimi 2021 yılında yüzde 122 artarak 40 bin tona ulaştı.

'ÜRÜN DAĞITIM PAZARIMIZ BÜYÜK HIZLA ARTTI'

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, DHA’ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin balık üretiminde büyük bir hızla büyüdüğünü belirterek, “Ülkemiz balık üretiminde büyük bir hızla ilerliyor. Yetiştiricilik konusunda Avrupa ülkeleri arasındaki en büyük ülkelerden biri konumuna geldik. Buna bağlı olarak da ihracatımız büyük bir hızla artıyor. Son 5 yıl ile kıyasladığımızda ihracatımız yaklaşık 750 milyon dolarlardan 1,4 milyar dolara çıktı. Son 5 yıldaki artış neredeyse yüzde 75 civarında. Bugün Avrupa'ya yüzde 55 oranında bir ihracat yapıyoruz. Ürün dağıtım pazarımız büyük bir hızla arttı" ifadesini kullandı.

2022 HEDEFİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Atalay, ihracatın arttığını aktararak, "Bütün dünyaya ihracatımız artıyor. Özellikle Japonya, Kore, Amerika dahil pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda Türk somonunun artmasıyla hem kalite hem de fiyat olarak rekabet bakımından dünyada öne gelen ülkeler arasına girmeye başladık. Son dönemde yaşadığımı savaşa rağmen, Rusya ve Ukrayna bizim için önemi bir pazar olmasına rağmen ihracatımız artıyor. 2021 yılında 1 milyar 374 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. 2022 yılı hedefimiz ise 1,5 milyar doların üzerine çıkması. Geçen yıla kıyasla aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 oranında artış var. En çok levrek, arkasından çupra ihraç ediliyor. Çok kısa sürede senenin 6 ayında Karadeniz’de yetişen Türk somonu bunların önüne geçecektir. En hızlı gelişen türümüz Türk Somonu olacak" dedi.

'SEZONUN İLK DÖNEMİNDE PALAMUTTAN ÇOK ÜMİTLİYİZ'

1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atalay, şunları kaydetti:

“1 Eylül’de sezon açılacak. Palamut için, çapari ile avcılık yapan küçük balıkçılarımız için 15 Ağustos’tan itibaren ticari avcılık başladı. 1 Eylül’den itibaren de avcılık sezonu; Karadeniz, Marmara ve Ege’de başlayacak, Akdeniz’de ise havaların daha sıcak olmasından dolayı balıkçıların talebi doğrultusunda 15 Eylül’de sezon açılacak. Sezonun ilk döneminde palamuttan çok ümitliyiz, İstanbul tarafı ve Doğu Karadeniz’e doğru bolca palamut olduğunu biliyoruz. Balıkçılarımız bütün hazırlıkların yaptılar. Kendi gelecekleri için, mesleklerini çocuklarına bırakmaları için bindikleri dalı kesmemeleri gerekiyor. Bizim balıkçılarımız kurallara uyuyor, riayet ediyorlar."