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ŞUSİAD BAŞKANI MEHMET KORKUT POLAT OLDU

TRANSFOMAX ve Korkut Elektrik Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı OSB katılımcı kurul Başkanı Endüstri Mühendisi Genç İş Adamı Mehmet Korkut Polat [ ŞUSİAD ] Şanlıurfa Sanayici ve İş insanları Derneği’nin yeni Başkanı oldu. Başkan yardımcısı ise İş Adamı İbrahim Yıldız oldu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:15
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ŞUSİAD BAŞKANI MEHMET KORKUT POLAT OLDU

HABER: DİNÇER KARACALAR

ŞUSİAD Başkanı Mehmet Korkut Polat,  Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e ŞUSİAD Başkanı olması vesilesiyle verdiği röportajda şu konulara değindi

Başkan Polat, kısa ismi ŞUSİAD olan Şanlıurfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak Şehrimizde bulunan Sanayici ve İş İnsanlarından müteşekkil bir dernek olarak çalışmalarımız devam ediyor.


Amacımız Şanlıurfa ilimize güzel projeler geliştirerek sanayici ve iş adamlarımızı birlik ve beraberlik içinde bir araya getirerek Şehirimizi Türkiye sanayisinde söz sahibi bir konuma getirmek için ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım tüm hızla çalışmalarımız devam etmektedir.

ŞUSİAD Başkanı olarak beni göreve layık gören çok değerli ŞUSİAD üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder onlara yakışır bir hizmet sunmak için gece gündüz çalışacağımı bildirmek isterim
ŞANLIURFA İÇİN EL ELE DİYORUZ
ŞANLIURFA İÇİN ŞUSİAD
ŞANLIURFA ŞEHRİMİZİ SANAYİNİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ .

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 28.10.2020 10:35
Anahtar Kelimeler:
şusiadTransfomaxKorkut ElektrikOSBMehmet KorkutGenç Iş Adamı
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