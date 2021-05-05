Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1419
ALTIN
476.969
DOLAR
8.3445
STERLİN
11.6170
EURO
10.0259
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 41...
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...

Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi

Konya Ovası'na kuraklık tehlikesine karşı susuz tarım için ekilen ata tohumu olan 'Sorgül' buğdayı, filizlenip büyümeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait 40 dekarlık alana bu yıl deneme amaçlı ekilen 'Sorgül' buğdayından verim alınırsa, yapılacak teknik çalışmaların ardından ekimin ova geneline yayılması planlanıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48
0 Okunma
Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi

KONYA - Türkiye’de tarımsal üretimin yüzde 10’unun karşılandığı Konya Ovası’nda, yılda ortalama 4,5 milyar metreküp su tüketiliyor. Yaklaşık 2,5 milyar metreküpünün yer altı suyu olması nedeniyle ovanın yer altı su seviyesi, 45 metre derinliğe kadar geriledi. Her geçen gün kuraklığın daha da hissedildiği, 2 milyon 200 bin hektar ekim alanına sahip tarım şehrinde, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor.

40 DEKARLIK DENEME EKİMİ BAŞARILI GEÇİYOR 

Konya Ovası'nda tarımı sürdürmek amacıyla ana vatanı Mezopotamya olan ve Mardin'de yetişen, diğer buğdaylara göre de çok az su isteyen 'Sorgül' buğdayının yetiştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ‘Sorgül’ buğdayı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentteki Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait 40 dekarlık arazide Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile projesinin yürütücüsü olan gastronomi şefi Ebru Baybara Demir'in katıldığı törenle toprakla buluşturulmuştu. Aradan geçen süreçte ekimi yapılan buğday, filizlenip büyümeye başladı. 

Altınova Tarım İşletmesi Müdürü Ali Odabaşı, ekimin başarılı geçtiğini belirtti. Odabaşı, ''Sorgül buğdayının mart ayında ekimi yaptık. Nisan ayının ilk günlerinde de üst gübre atımı yapıldı. Ardından da yabancı otlar için ilaçlama çalışması yaptık. Bitkinin şu ana kadar yetişmesinde bir sorun yaşanmadı. Durumu iyi ve hızla büyüyor. Şu an artık yağışları bekliyoruz. Bölgemiz önümüzdeki günlerde yağış alırsa daha iyi verim alırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Susuz TarımKonyaUmutlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
KolayPeyk ürününden tam kapanmada İK’cılara büyük destek
KolayPeyk ürününden tam kapanmada İK’cılara büyük destek
Niğde’de patates ekimi başladı
Niğde’de patates ekimi başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans