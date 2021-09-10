Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
489.33
DOLAR
8.4392
STERLİN
11.7061
EURO
9.9869
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik...
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...

Tarlada 28, tezgahta 120 lira

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle rekolte düşüşü yaşandı. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, tarladan 28-33 lira arasında alınan ben fıstığın işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satıldığını söyledi. Çolak, bölgedeki fıstık fiyatlarının tüccarlar tarafından belirlendiğini, fahiş fiyatların önlenebilmesi için TMO'nun alım yapması gerektiğini belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2021 Cuma 10:44
0 Okunma
Tarlada 28, tezgahta 120 lira

Kentte iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle Antep fıstığında rekolte düşüşü yaşandı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu kentte, çiftçilerin topladığı boz fıstık tarlada 18-22 liradan, ben fıstık ise 28- 33 liradan alıcı buluyor. Ancak ben fıstık, tesislerde işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satılıyor.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bu fiyatlandırmanın fahiş olduğunu ve işlenmiş fıstığın 70-80 lira arasında satılması gerektiğini belirtti. Çolak, "Boz fıstık, ilk hasat döneminde 18-22 lira arasında alıcılara satıldı. Ben fıstık olarak ise şu anda 28-33 lira arasında fiyatla alıcı bulmaktadır. Bu fiyattan satılan fıstık, az bir işlem gördükten sonra tüketicinin masasına 120 liradan ulaştı. Fiyatların bu denli yüksek olmaması lazım. Kuruduktan sonra fıstıkta ister istemez kilogram olarak azalmalar oluyor. Kuruması ve kabuğunun çıkmasıyla yüzde 40 ile 60 arasında ağırlığını kaybeden fıstık ortalama 70-80 lira gibi bir fiyattan satılması gerekirken, bu rakam 120 liraları görüyor" diye konuştu.

'REKOLTE GEÇMİŞTEKİ YOK YILLARINDAN DAHA AŞAĞIDA'

Çolak, bu yılın çiftçiler arasında ürün azlığı nedeniyle yok yılı olarak kabul edildiğini, ancak diğer yok yıllarından farklı olarak kurak iklim nedeniyle rekoltenin daha aşağı seviyelerde olduğunu belirtti. Fıstığın yok yıllarında yüzde 30-40 seviyelerinde hasadının yapıldığını ancak bu yıl hasatların yüzde 25 seviyelerine kadar düştüğü dile getiren Çolak, "Fıstıkta bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Havaların bu yıl kurak gitmesinden dolayı iyice yok yılını yaşıyoruz. Normal yıllarda var yılında yüzde 80 hasat elde ediyorsak, yok yılında da yüzde 30-40 seviyelerinde yapardık. Bu sene hem yok yılı olması hem de aşırı kuraklık sebebiyle her yıldan daha düşük seviyede yüzde 25 seviyelerinde rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.

'FISTIK İÇİN TABAN FİYAT BELİRLENSİN'

Antep fıstığında da fındık ve çay gibi taban fiyat belirlenmesi gerektiğini belirten Çolak, şunları söyledi:

"Çiftçinin elinde alternatifi olmuş olsa, TMO alım yapıp fiyatlara müdahale yapmış olsa tüccarlar alım fiyatlarını yükseltir. Ancak taban fiyatı olmaması nedeniyle tüccarlar, bir araya gelerek fıstığın kilogram fiyatını belirliyor. Tüccarların bu girişimi sonrası çiftçi, belirlenen fiyata fıstığını satmaya eli mahkum kalıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANTEP FıstığıFıstıkTarlaTezgahFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül
Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans