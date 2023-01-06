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Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan gerileyerek 96 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 12,4 puan artarak 126,1 oldu.

06 Ocak 2023 Cuma 11:28
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,1 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 96 seviyesine düştü. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 19,8 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 12,4 puan artarak 126,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 7,3 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu ise azalış yönünde etkiledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dış Ticaret Beklenti AnketiTicaret Bakanlığı
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