Tırport, pandemide iş hacmini 10 kattan fazla artırdı

HABER: DİNÇER KARACALAR



Tırport, pandemide geçen 1,5 yıl içinde iş hacmini 10 kattan fazla artırarak, günde 3,400’ün üzerinde FTL taşımayı yönetmeye ve 70 binin üzerinde kamyoncuya hizmet vermeye başladı.

Tırport’un nakliye operasyonlarının uçtan uca mobil telefonla yönetilmesinin ve güvenilir kamyonculara ulaşmanın dijital dönüşüm noktası olduğunu kaydeden Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarının günde maksimum 2.500-3.000 kamyon FTL (tam kamyon yüklü) taşıma yapabildiği bugünlerde, özellikle KOBİ’lerden gelen yoğun taleple, Tırport olarak günlük taşımayı 3.500 FTL kamyona çıkardık ve 2021 yılının sonunda günlük 4 bin FTL taşımaya ulaşmayı planlıyoruz. KOBİ’ler coronavirüs nedeniyle alışık oldukları klasik yöntemlerle uygun kamyonlara ulaşamayınca, dijital platform olan Tırport’u keşfettiler. Aynı şekilde, kamyoncular da, hızla Tırport üyesi olmayı tercih ediyorlar. Geldiğimiz noktada, sistemimizdeki aktif üye sayısı 70 binin üzerine çıktı. Tırport olarak, 2023 yılının sonunda, pazardan %7’lik bir pazar payı almayı ve günde 30 binin üzerinde taşımayı yönetmeyi planlıyoruz. Türkiye’deki 250 bin kamyoncunun bulundukları yerden yük bulabilecekleri, daha yolda giderken dönüş yükü fırsatlarından haberdar olabilecekleri, herhangi bir sorun yaşadıklarında çağrı merkezimizden 7/24 destek alabilecekleri bir numaralı tercihi olmayı istiyoruz. Aynı zamanda, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerde lojistik ekosistemine liderlik eden teknolojilerden birisi olacağız’’ diye konuştu.

Tırport, lojistikte verimliliği %80 artırırken, bekleme süresini %43 azaltıyor

Lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne önderlik eden Tırport, sahip olduğu teknolojiler ile lojistik firmalarına, üreticilere ve kamyonculara değer katıyor. Avrupa’da önde gelen 3 lojistik dijital platformu arasında bulunan Tırport, lojistik operasyon yönetiminde verimliliği %80’in üzerinde artırırken, kamyoncuların dönüş yükü bekleme sürelerini %43 azaltıyor ve lojistik operasyonlarının gerçek zamanlı ve konum tabanlı izlenerek yönetilmesini sağlıyor.

Tırport’un kamyonculara ve kurumsal firmalara sağladığı faydalar:

A-Tırport Kamyoncu Aplikasyonu (iOS, Android) ile Kamyoncular:

1-Diledikleri yer ve zamanda, kamyonun özelliklerine ve beklentilerine uygun yüke hızlıca ulaşabilirler.

2-Daha yolda giderken, akıllı algoritmaların desteği ile dönüş yükü bulabilirler.

3-Belirli yük sahiplerinin ve lojistik firmalarının “Güvenilir” portföylerinde yer alabilirler ve onlardan çıkacak yük fırsatlarından anında haberdar olacaklardır.

4-7/24 Tırport Akıllı Çağrı Merkezi’ne ulaşabilirler.

5-Param Tırport Kart ile nakliye ödemelerini doğrudan Tırport kartına alabilirler, aynı zamanda indirimli akaryakıt ve diğer avantajlarda faydalanabilirler.

B-Tırport Kurumsal Aplikasyonu (iOS, Android, i-pad) ile Yük Sahipleri ve Lojistik Firmaları:

1-Tüm nakliye operasyonlarını 7/24 izleyebilirler ve yönetebilirler. Hangi operasyonlarında kaç kamyon açıkları olduğunu, kaçının yükleme aşamasında, kaçının yolda, kaçının teslim sürecinde olduğunu görebilirler. Herhangi bir sorun olduğunda anında müdahale edebilirler.

2-Operasyonlarını tek bir noktadan yönetebilir, operasyonlarının tüm süreçlerini gerçek zamanlı izleyerek, daha etkin kontrol edebilir, verilerini daha sağlıklı analiz edebilir ve iş akışlarını optimize edebilirler.

3-Boş dönmek zorunda kalacak filo kamyonlarına Tırport üzerinden spot yük bulabilirler. Böylece filolarındaki kamyonları daha verimli kullanarak karlılıklarını artırırken, araçlarının boş km oranını azaltarak karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlayabilirler.

4-Şoförlerinin performanslarını izleyebilir, kamyon bazında karlılık ve verimliliklerini ölçebilirler.

5-Taşıma yaptırdıkları ve memnun kaldıkları kamyonculardan “güvenilir kamyoncu” havuzu oluşturabilirler ve ihtiyaçları olduğunda öncelikle onlara yük önerebilirler.

6-Belgelerini dijital olarak yönetme gücüne kavuşurlar. İrsaliye, fatura gibi tüm resmi dokümanlara dijital olarak her yerden ulaşabilirler.

7-Tüm geçmiş taşıma verilerine ve güncel kamyoncu evraklarına 7/24 dijital olarak erişebilirler.

8-Tırport web tabanlı dashboard’larından, Tırport yönetim panellerinde ihtiyaçları olan tüm raporlar, kendilerine özel gerçek-zamanlı, konum-tabanlı, istedikleri zaman dilimleri için her zaman hazırdır.

9-Tırport mevcut erp yapılarına kolayca entegre edilebilir. Tırport’la yük girişlerini toplu olarak yapabilir, düzenli yüklerini kaydederek iş akışlarını hızlandırabilirler.

10-Gümrüğe takılan kamyonu, durmaması gereken yerde bekleme yapan şoförü, rotasını değiştireni, vaktinde boşaltma noktasına varamayacak olanı, boşaltma noktasına gelmiş ve hala boşaltma için bekletileni, önceden görebilirler ve aksaklıklardan anında haberdar olabilirler.

11-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yeni Karayolları Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2022 itibariyle zorunlu hale getireceği U-ETDS raporlama altyapısı Tırport’da hazırdır.