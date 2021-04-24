Tırport teknolojileri, lojistikte verimliliği %80 artırırken, bekleme süresini %43 azaltıyor

Avrupa’nın lojistikte önde gelen 3 dijital platformu arasında yer alan Tırport, lojistik operasyon yönetiminde verimliliği %80’in üzerinde arttırırken, kamyoncuların dönüş yükü bekleme sürelerini %43 azaltıyor ve lojistik operasyonlarının gerçek zamanlı ve konum tabanlı izlenerek yönetilmesine imkan veriyor.

Tırport’un arttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümleri ile lojistik sektörünün dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini kaydeden Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, şunları söyledi:

“ Dünyada karayolu taşımacılığına baktığımızda, yük taşımasının yüzde 70’i karayolları ile yapılıyor. 859 bin kamyonun yollarda olduğu Türkiye’de ise, taşımanın %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Ülkemizde bir gü nde yapılan yaklaşık 450 bin FTL taşımanın 1/3’ü kontratlı taşıma olarak, 300 bin taşıma da spot pazarda gerçekleşiyor. Yollardaki 859 bin kamyonun yüzde 95’i şahıslara ait. Yurtiçinde bir kamyon yeni yük bulmak için 2,5 gün bekliyor ve ancak yaklaşık %37’si beklemesine rağmen boş dönmek zorunda kalıyor. Avrupa’ya giden tırlarımızın ise yüzde 82’si boş dönmek zorunda kalıyor. Bu durum kamyoncuların bütçesini olumsuz yönde etkilediği gibi, küresel ısınmanın başlıca sebebi olan CO2 salınımını da artırıyor. Kısaca, sektördeki beklemeleri azaltmak, verimliliği artırarak sürdürülebilirliği sağlamak için Tırport olarak artırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümlerimiz ile lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne önderlik ediyoruz. Bir örnek verirsek, günlük 2500- 3000 kamyon FTL taşıma yapan büyük bir lojistik firması günlük operasyonunu yaklaşık 200-250 kişilik bir ekiple yönetirken; Tırport’un geliştirdiği akıllı çağrı merkezi sistemiyle bu işi 10-15 kişiyle çok daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmesi mümkün hale geldi ” dedi.

Burcu Kale, Türk lojistik teknolojileri startupı Tırport’u 6 maddede anlatarak, dünya lojistik sektörünün dijitalleşmesine getirdikleri yenilikleri ilişkin şunları kaydetti:

1-Tırport yükCEPte Kamyoncu Aplikasyonu (iOS, Android)

(Tırport’lu kamyoncular, yükCEPte Aplikasyonu ile);

*İstediği yer ve zamanda, kamyonun özelliklerine ve beklentilerine uygun yüke hızlıca ulaşabiliyor.

*Daha yolda giderken, akıllı algoritmaların desteği ile dönüş yükü bulabiliyor.

*Belirli yük sahiplerinin ve lojistik firmalarının “Güvenilir” portföylerinde yer alabiliyor, onlardan çıkacak yük fırsatlarından anında haberdar olabiliyor.

*7/24 Tırport Akıllı Çağrı Merkezi’ne ulaşabiliyor.

*Param Tırport Kart ile nakliye ödemelerini doğrudan Tırport kartına alabiliyor ve indirimli akaryakıt ve diğer avantajlarda faydalanabiliyor.

*Tırport’lu kamyoncular, fatura ve irsaliyelerini de Tırport uygulaması üzerinden kesebilecek.

2-Tırport Kurumsal Aplikasyonu (iOS, Android, i-pad) ve TIRPORT WEB Tabanlı Dashboard,

(Yük verenler ve lojistik firmaları Tırport kurumsal aplikasyonu ve web tabanlı dashboard’larından);

*Tüm nakliye operasyonlarını 7/24 izleyebilirler ve yönetebilirler. Hangi operasyonlarında kaç kamyon açıkları olduğunu, kaçının yükleme aşamasında, kaçının yolda, kaçının teslim sürecinde olduğunu görebilirler.

*Her zaman güncel kamyoncu evraklarına dijital olarak erişebilirler.

*İrsaliye, fatura gibi tüm resmi dokümanlara dijital olarak her yerden ulaşabilirler.

*Taşıma yaptırdıkları ve memnun kaldıkları kamyonculardan “güvenilir kamyoncu” havuzu oluşturabilirler ve ihtiyaçları olduğu anda öncelikle onlara yük önerebilirler.

*Aradıkları niteliklerde, yakınlarında ve “müsait” olan kamyonları Tırport “uygun kamyon bul” modülünden seçebilirler. Kamyoncuların, tüm geçmiş performanslarını ve güvenirliğini online kontrol edebilirler, uygun gördüklerine yük önerebilirler.

*Gümrüğe takılan kamyonu, durmaması gereken yerde bekleme yapan şoförü, rotasını değiştireni, vaktinde boşaltma noktasına varamayacak olanı, boşaltma noktasına gelmiş hala boşaltma için bekletileni önceden görebilirler, aksaklıklardan anında haberdar olabilirler.

*Tırport web tabanlı dashboard’larından, Tırport yönetim panellerinde ihtiyaçları olan tüm raporlar, kendilerine özel gerçek-zamanlı, konum-tabanlı, istedikleri zaman dilimleri için her zaman hazırdır.

*Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı’nın Yeni Karayolları Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2022 itibariyle zorunlu hale getireceği U-ETDS raporlama altyapısı Tırport’da hazırdır.

3-Tırport Akıllı Çağrı Merkezi

*Kamyoncular tarafından Tırport Akıllı Çağrı Merkezi’ne yapılan aramalarda; kamyoncuya, kamyona, taşımaya ait tüm bilgiler daha önce yapılan görüşme detayları da dahil olmak üzere müşteri temsilcisinin ekranına düşer. Müşteri temsilcisi tüm bu bilgileri SSL link ile ilgili operasyon sorumlusuna iletir. Böylece sorunu çözmek için harcanan süre kısalır ve daha hızlı çözüme ulaşılır.

4-Tırport SSL

*Tırport’lu kamyoncunun kamyonuna yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri sisteme dijital olarak işlenir. İrsaliyenin yüke ilişkin detaylarının yanında yükleme ve teslim noktaları, yükleme ve boşaltma zamanları ve şartları da yük bilgilerine eklenir. Kamyon yola çıkarken, Tırport tarafından o taşımaya özel güvenli bir SSL linki üretilir. Bu link tıklandığında, yükün tüm irsaliye bilgilerinin yanında, nakliye süreci canlı olarak izlenebilir. Kamyoncu ile Tırport uygulaması üzerinden iletişime geçilebilir ve gecikme vb. durumlardan da anında haberdar olunabilir.

5-Tırport Drive Teknolojisi

*“Tırport Drive” teknolojisi ile kamyon şoförlerinin sürüş performansları ve şoförlerin niteliklerinin yanında, kamyonların marka, model, dorse vb. kriterleri de dikkate alınarak kıyaslamalı ölçülebiliyor. Etkili sürüşten hızlanma-fren anormalliklerine, aşırı yakıt sarfiyatlarının tespit edilmesinden muhtemel lastik sorunlarına, sürücünün yolda telefon kullanma alışkanlıklarına kadar onlarca kriter “Tırport Mobil Aplikasyonu” ile analiz ediliyor ve gruplanarak sürüş davranışlarına ilişkin çözümler üretiliyor.

6-TIRPORT Insights

Tırport’un lojistik bilgi servisi olarak TRInsights ile Türk lojistik sektöründe gerçekleşen veriler, dünya ve Türkiye’den sektöre ilişkin karşılaştırmalı analizler, resmi devlet kurumlarıyla sektör birliklerinden yayınlanan raporlar özet bilgilendirilmelere ulaşılabilir.

*Türkiye karayolu nakliye trafiği yoğunluk haritası,

*Türkiye’nin yük çıkış noktalarının şehir-ilçe bazında yoğunluk haritası,

*Sektöre ilişkin dönemsel kıyaslamalar ve analizler, sektörünün nabzını gösteren infografikler,

*Çeşitli özel ve resmi kurumlar tarafından sektöre ilişkin yayınlanan raporlar, lojistik sektörünü ilgilendiren dünyadan ve Türkiye’den önemli haber, rapor, değerlendirme ve analizler,

*Sektöre yön veren makale ve değerlendirmeler,

*Üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin akademik çalışmalarda kullanabileceği, gerçek verilere dayanan anonimleştirilmiş veri setleri,

*Sektöre ilişkin yapay zeka çalışmalarına destek verecek açık kaynak kodlu kütüphane hizmetleri,