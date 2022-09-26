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TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:34
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli

TRABZON - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, serbest piyasada fındık fiyatının 42 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Serbest piyasadaki fiyat oynamalarına karşı üretici, direnmeli ve sabretmeli; TMO’dan mutlaka fiyat almalı" dedi.

Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta hasadını bitirip, kurutma işlemini tamamlayan üreticiler, pazara ürün indirmeye başladı. TMO'nun fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu sistemle başlanacağını duyurmasının ardından randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını teslim etmeye devam ediyor. TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilosu 53 TL, levant kalite için 52 TL, sivri kalite için ise 51 TL olarak belirlerken, alımlar 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Trabzon’da alım noktasını ziyaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da açıklamalarda bulundu. TMO’ya bu yıl üreticiler tarafından yoğun ilgi olduğunu söyleyen Güldal, "Fındık alım kampanyamız yoğun bir şekilde devam ediyor. 22 Ağustos tarihinde randevulu sistemle başladığımız fındık alımlarına bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ediyoruz. 100 bin ton randevunun yarısından çoğunu da gerçekleştirdik. Randevularımız 31 Aralık tarihine kadar açık. Şu anda piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından TMO aracılığı ile üreticilerimize verilmektedir. Bütün Karadeniz olarak da TMO’ya büyük bir ilgi var. 50’nin üzerinde fındık alım noktası var. Günlük 3 bin 500 ton civarında randevu veriyoruz. 2 bin 500 civarında da randevuya uygun olarak üretici ürün teslim ediyor bize" diye konuştu.

'KRİTERLERİN ESASININ MANTIĞI VAR'

TMO fındık alım kriterleri konusunda üreticilerin, sık sık esneklik yapılmasını talep ettiğini belirten Güldal, "Üreticilerin 2022 yılı itibarıyla fındık üretimi ve kurutması mevsim şartları itibarıyla gayet makul gitti ama bazı bölgelerde mevsimsel olarak bazı sebeplerden dolayı fındıktaki kalite kayıpları söz konusu oluyor. Bizim fındık alımlarında kriterlerimiz var. Üreticiler bunu esnetmemizi istiyorlar ama kriterlerin esasının bir mantığı var. Bizim bu yıl 200 bin tona kadar fındık alma ihtimalimiz var. Biz bu fındıkları bu yıl pazara indirmeyeceğiz. Bu yüzden saklama koşullarını değerlendirdiğimizde randımanı düşük olan fındıkla randımanı yüksek olan fındık bir araya konulduğunda kalite düşüklüğü ve fındıkta bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu kriterler bunun için var" diye konuştu. 

Serbest piyasada fındık alım fiyatının 42 liraya kadar düştüğünü aktaran Güldal, "Eğer devlet ve TMO bu fiyatları vermeseydi üretici daha aşağıda bir fiyatta satacaktı fındığını. Serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili üreticilerin yapması gereken sabırlı olsunlar. 1 haftada üretilen ürünün hepsini ne toprak mahsulleri ne de herhangi bir kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar alımlarımız açık. Serbest piyasadaki fiyat oynamalarına karşı üretici direnmeli ve sabretmeli. TMO’dan mutlaka fiyat almalı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TMO Genel Müdürü GüldalFındık Fiyatları
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