Toroslar EDAŞ'tan, Hatay’da 27 Milyon TL’lik yatırım

HATAY - Toroslar EDAŞ, Hatay’a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 27 milyon TL büyüklüğündeki ‘İskenderun-Payas Ring Şebeke Projesi’ni başlattı.

Hatay’a ili İskenderun ve Payas İlçeleri arasında gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve ring şebeke bağlantılarıyla alternatif hatlar oluşturmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin yenilenmesini planladı.

Toroslar EDAŞ, Payas Trafo Merkezi (TM) ve Sarıseki Dağıtım Merkezi (DM) arasındaki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi, yatırım çalışmalarının 2022 Kasım itibariyle tamamlanmasını planladı.



60 BİN METRELİK YERALTI KABLOSU KULLANILACAK

Payas TM ve Sarıseki Dağıtım Merkezleri arasındaki yüksek gerilim havai şebeke hattının yeraltı hatlarıyla yenilenmesini sağlayacak Toroslar EDAŞ’tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yeni trafo merkezlerinin tesis edilmesi ile dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmesinin önüne geçilmesi amacıyla projeyi devreye aldı. Şirket, İskenderun – Payas ilçeleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan yol çalışmasında mevcut havai şebekenin yeraltına alınmasını, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında alternatif hatlar oluşturularak tedarik sürekliliğinin de artırılmasını hedefledi.

“Proje kapsamında, Payas TM ile Oysa (DM) arası 2 bin 770 metre, Oysa (DM) ile İbni Sina (DM) arası 2 bin 397 metre, İbni Sina (DM) ile İskenderun (TM) arası bin 527 metre ve İbni Sina (DM) ile Sarıseki (DM) arası 3 bin 543 metre hat tesis edilmesini planlayan Toroslar EDAŞ, yaklaşık 10 bin 250 metre uzunluğunda yüksek gerilim kablosu kullanarak havai hatları yeraltı hattı olarak tesis edecek.

“Toroslar EDAŞ, bölgede yaklaşık 10 bin metrelik havai yüksek gerilim hattı ve hatları taşıyan 32 adet yüksek gerilim direğinin demontaj işlemlerini sağlayacak, ayrıca havai hatlarının kaldırılmasıyla nem kaynaklı havai hatlarda yaşanacak kesintilerin önüne geçecek.

“Belirlenen 2 lokasyonda dağıtım merkezi yapımını ve İskenderun 2 TEİAŞ Trafo Merkezinden iki adet yeni hat almayı planlayan Toroslar EDAŞ, bu sayede ring şebeke alternatiflerinin artmasına ve bölgede yapılacak çalışmalarda kesintilerin minimum seviyeye indirilmesine olanak sağlayacak.”