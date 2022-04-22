Trakya'da kanola, yerini ayçiçeğine bıraktı

EDİRNE - Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da, son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak ekim alanı genişleyen kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Sebep olarak da kanola ekiminde artan maliyetler ve buna karşılık ayçiçeği alım fiyatının yükselmesi gösterildi. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ayçiçeği tarımının maliyetli olmadığı için bu sene ekim alanlarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti.



Trakya'da, son yıllarda üreticinin alternatif ürün olarak sıklıkla tercih ettiği kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, kanolanın ayçiçeğine alternatif olamayacağını belirterek, şunları söyledi:



"Ülkemizin yağ açığının olduğunu düşünürsek ekilmesi gereken bir bitki. Ama kesinlikle ayçiçeğine alternatif olarak göremeyiz. Trakya bölgemizde hem aldığı yağış bakımından hem nispi bakımından mükemmel bir ayçiçeği bölgesi. 2022 yılında kanola gerçekten bölgemizde 600 bin dekara kadar hedefleniyordu ama yağışların olmaması nedeniyle bu dönemde 240 bin dekarlarda ekildiğini biliyoruz." dedi.



'AYÇİÇEĞİ EKİM ALANINDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜYORUZ'



Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, ülke olarak insanların damak lezzetinin ayçiçeğine daha uygun olduğunu belirterek, "Kanola, ayçiçeğine maalesef ki alternatif olmaz. Çünkü biz, Türk milleti olarak ayçiçeği yağına damak lezzetimiz uygun olduğundan dolayı kanola yağını yemeklerde ya da farklı kullanım alanlarında maalesef kullanamayız. Ayçiçeği tarımı, maliyetli bir tarım değil. Maliyetli bir tarım olmadığından dolayı bu sene gübre fiyatları ve diğer giderlerin artmasıyla birlikte ayçiçeği ekim alanlarında ciddi bir artış görüyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 550 bin ton civarında ayçiçeği üretimi olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu üretimin de 750 bin ton civarındaki rakamı Trakya’da üretimi yapılıyor. Bu, Türkiye ihtiyacını karşılamıyor. Türkiye’deki üretimin karşıladığı kısım, toplam tüketimin yarısı kadar kısmı oluyor. Geri kalan kısmı ham yağ olarak ya da yağlı tohum olarak Türkiye’ye getiriliyor ve ihtiyaçlar karşılanıyor " ifadelerini kullandı.



'AYÇİÇEĞİNE DÖNÜŞ BAŞLADI'



Merkeze bağlı Suakacağı köyü muhtarı Cemali Öztürk, yakın sürece kadar alternatif ürün olarak ayçiçeği ektiklerini belirterek, "Şu durumda kanola çok masraflı olduğundan dolayı yine ayçiçeğine dönüş başladı. Çoğunluk ayçiçeğine döndü. Kanola ekildikten sonra çok ilaç, gübre atılıyor. Ayçiçeği masrafsız. Fiyat olarak da ayçiçeği yüksek. Fiyatları da iyiydi, ikiye katladı" dedi.



Avarız köyü üreticilerinden Mesut Çakır da "Kanola, ayçiçeğinin alternatifi olamaz. Çünkü ayçiçeği verimli topraklarda ekiliyor. Ama kanola verimsiz topraklara alternatif olabilir. Verimsiz topraklarda, 150- 200 kilo buğday biçilen alanlarda, 200 kilo kanola biçilir. Örneğin; ben de verimsiz topraklarıma ekmiştim. 400 kilo buğday biçmiştik ama aynı yerden 450 kilo kanola biçtik. Bizim bölgemizdeki verimli topraklarda ayçiçeği ekilmektedir. Çünkü onun getirisi daha fazla" ifadelerini kullandı.