TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,5, kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. İş gücü, önceki aya göre 182 bin kişi azalıp 34 milyon 407 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,4

15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda yüzde 27,9 olarak tahmin edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 1,7 puan azalarak yüzde 20,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.