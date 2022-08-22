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TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü girdi endekslerini açıkladı. İstihdam endeksi, 2022'nin 2'nci çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı. 

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:43
TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,4 arttı. Çalışılan saat endeksi, yüzde 11,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, yüzde 74,2 artarken endeks; sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 80,6 artış gösterdi.

ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1,7 ARTTI

İstihdam endeksi, 2022'nin 1'inci çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe arttı 1,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 2,1 artarken sanayi sektöründe yüzde 1,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, yüzde 12,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,9, inşaat sektöründe yüzde 9,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYET ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 58,8, inşaat sektöründe yüzde 58,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 54,3 arttı. Saatlik kazanç endeksi de yüzde 56,2 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 57,7, inşaat sektöründe yüzde 57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,9 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yüzde 60,7 artış gösterdi. Sanayi sektöründe yüzde 65,4, inşaat sektöründe yüzde 64,2, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 56,2 arttı.

ÇEYREKLİK YÜZDE 9,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 9,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi, yüzde 10,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 9,3 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKIstihdam
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