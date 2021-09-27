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Turizmcilerden 'Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu kalksın' önerisi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36'ncı Grup Oteller ve Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, pandemi sürecinde artık aşı sertifikası ve PCR test kuralları nedeniyle 30 oda ve üzeri oteller için 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulamasındaki zorunluluğun kaldırılarak, tümüyle isteğe bağlı hale dönüştürülmesi için tavsiye kararı aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 10:06
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Turizmcilerden 'Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu kalksın' önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2020'nin Mart ayında Türkiye turizm sektöründe uygulamaya koyduğu 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın zorunlu olmaktan çıkarılması istendi. ATSO 36'ncı Grup Otelciler ve Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, önceki günkü toplantısında, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın 30 oda ve üzeri sayıdaki konaklama tesisleri için zorunlu olmaktan çıkarılıp, isteğe bağlı hale dönüştürülmesi yönünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere tavsiye kararı alarak, ATSO Yönetim Kurulu'na gönderdi.

BAKANLIĞA İLETİLECEK

Komite kararında; sertifika programının turizm ve konaklama sektörü üzerindeki olumlu etkisinin beklenenin çok altında kaldığı belirtilerek, dünya genelinde birçok hava yolu ve konaklama sektöründe Türkiye'de de mecburi hale gelecek kişisel aşı sertifikası ve PCR test zorunluluğu uygulamasına dikkat çekildi. Türk turizminin geleneklerinden gelen temizlik, hizmet kalitesi ve misafirperverlikle bugünlere gelindiği de belirtilen kararda, ücretli olan sertifika programının zaten çok zor günler geçiren sektör için ek bir maliyet ve yük olduğu kaydedildi.

AŞI SERTİFİKASI VE PCR TESTİ

Komite üyesi de olan ATSO meclis üyesi Alp Özel, aldıkları kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim rekabet ettiğimiz pazarlar turizm stratejilerini, PCR testi veya aşı sertifikası ile turist kabul etmek üzerine kurdu. Avrupa Birliği turizm komisyonlarında turizmin tekrar ayağa kalkması ile ilgili yapılan çalışmalarda aşı pasaportu uygulaması kabul gördü. Bizde de bu uygulamalar yeni başladı ve ilerliyor. Ülke olarak stratejimizi sertifikalı tesisler ve yine bu tesislerdeki personelin aşılanması üzerine kurduk. Bu sertifika işletmelerdeki genel kuralları içermektedir. Bizler yani Türk turizmcilerinin geleneklerinde var olan ve yıllar önce yarattığımız misafirperverlik ve temizlik olmazsa olmazımızdır" dedi. 

ÜYELERDEN TALEP 

Pandemi sürecinde neredeyse en çok zarar eden iş kolu olduklarını dile getiren Özel, “Bizler giderlerimizi kısarak ödeme kalemlerimizi azaltarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Gelinen noktada 'Güvenli Turizm Sertifikası' rutin ödenen bir kaleme dönüşmüştür. Bu kadar ödemeye bir de zorunlu tutulan 'Güvenli Turizm Sertifikası' ödemesi istemiyoruz. Bu sertifikayı kullanmak isteyen oteller de olabilir fakat genel talep zorunluluktan çıkarılması, isteğe bağlı hale getirilmesidir. Biz de üyelerimizden bu yönde gelen talepleri komite olarak inceledik. Komitemizde oybirliğiyle aldığımız kararla bu talebimizi Turizm Bakanlığı'na ilettik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaATSOTuristTurizmPCRTEST
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