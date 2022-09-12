Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.596,29
ALTIN
1.010,76
DOLAR
18,23
STERLİN
21,31
EURO
18,57
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...

Turizmcilerin 'yoğun kış sezonu' beklentisi

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:16
Turizmcilerin 'yoğun kış sezonu' beklentisi

ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, "İyi bir eylül geçiriyoruz. Görünüşe göre, iyi bir ekim de geçireceğiz. Şu an Avrupa ülkelerinden çok ciddi artış var. Rusya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistlerle kışın sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, turist hareketliliği pandemi öncesine döndü. Otellerdeki doluluk nedeniyle eylül ayını da 'yüksek sezon' olarak adlandıran turizmciler, kış sezonuna hazırlanıyor. Doğal gaz sıkıntı nedeniyle özellikle Avrupalı turistin Antalya'yı tercih edeceğini belirten turizmciler, kış sezonunun yoğun geçeceğini öngörüyor.

'BOŞALACAK YERİ AVRUPA VE RUSYA'DAN TELAFİ EDERİZ'

POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı ve sonrasında turizmde yoğun hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Bayram sürecinde iç pazardaki yoğunluk sonrası Rusya'dan gelen uçakların çoğalması ile 3 aydır yoğun sezon yaşandığını ifade eden Atmaca, "Şu an 'yüksek sezon' dediğimiz dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Türk misafirlerimiz artık dönüyor. İç pazardan boşalacak yeri de Avrupa ve Rusya'dan telafi ederiz diye düşünüyorum. 3 ayda gelinen nokta, sezon için başarılı. İyi bir noktaya geldik" dedi.

Orta Doğu, Avrupa ve özellikle İngiltere'den gelen turist sayısında büyük artış olduğuna dikkati çeken Atmaca, "İyi bir eylül geçiriyoruz. Görünüşe göre, iyi bir ekim de geçireceğiz. Şu an Avrupa ülkelerinden çok ciddi artış var. Pandemi nedeniyle insanlar, kış tatili yapamamıştı. Yaşlı jenerasyonun Türkiye'ye gelmesi için yıllardır uğraşıyoruz. Bununla ilgili zaten birçok çalışma yapılmıştı. Kışın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Spor, kongre, fuar turizminin yanı sıra Rusya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistlerle kışın sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TESİSLERİMİZİN HEMEN HEMEN HEPSİ DOLU'

Eylül ayı olmasına rağmen tesislerinin tamamına yakının dolu olduğunu vurgulayan Atmaca, "Kış için rezervasyonlar var ama artacağını düşünüyorum. Şu an odaklandığımız eylül ayı ve yüksek sezonu yaşıyoruz. Tesislerimizin hemen hemen hepsi dolu. Bu kış sezonun uzayacağını ve iyi bir kış sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz. Spor turizmi için görüşmelerimiz devam ediyor. Kasımda yapılacak Dünya Kupası için liglerde devre arası yapılacak. Eskisi gibi yoğun bir kamp programı olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış SezonuTurizmciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Bakan Dönmez: Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Bakan Nebati: Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı
Bakan Nebati: Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans