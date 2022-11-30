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TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 785 TL oldu

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:47
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 785 TL oldu

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; kasım ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 7 bin 785, 'yoksulluk sınırı' 25 bin 365 lira oldu.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', 7 bin 785 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 25 bin 365 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 170 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,87 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 137,38, 11 aylık değişim oranı ise yüzde 90,02 olarak hesaplandı.

Yine araştırmaya göre; süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. Sütün ortalama litre fiyatı yüzde 8 artarak 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 zamlandı. Dana kıyma 139 TL, kuşbaşı 147 TL'ye yükseldi. Kuzu eti yüzde 6 zamlandı. Tavuk eti fiyatı ise yüzde 7 geriledi. Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatları düştü. Kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı sabit kaldı.

DHA

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Türkİş4 Kişilik Ailenin Açlık Sınırı
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