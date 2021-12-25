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Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:57
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Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı

BURSA -  Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde genel grev kararı aldıklarını açıklayarak, "Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Kavlak, sendikal hayatı boyunca yüzlerce toplu iş sözleşmesine katıldığını söyledi. İmzaladıkları son toplu iş sözleşmesinin 31 Ağustos itibarıyla sona erdiğini belirten Kavlak, yaptıkları yoğun çalışmanın ardından yeni sözleşme için taslak hazırladıklarını kaydetti. Çalışanların yüzde 90'a varan kısmının bu taslaktan memnuniyet duyduğunu ve süreci başlattıklarını dile getiren Kavlak, "Günlerdir hepimiz ayaktayız. Vardiya giriş-çıkışlarında, kent meydanlarında eylemlerdeyiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte eylemse eylem, grevse grev" diye konuştu.

'EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Son birkaç gündür, örgütlü oldukları bütün bölgelerde, küçük çaplı mitinglerle eylem yaptıklarını aktaran Kavlak, "Salı günü İzmir'de alanlardaydık, çarşamba günü Manisa’daydık, perşembe günü Bursa Kent Meydanı'nı inlettik, dün Eskişehir'deydik. Bugün buradayız. Pazartesiden itibaren eylemlerimize devam edeceğiz. Çerkezköy'de, Gebze'de, Bolu'da, Sakarya'da, Ankara'da olacağız. Her yerde, her meydanda biz olacağız. Ben bugün Gemlik'e yalnızca eylem planlarımızı anlatmaya değil, başka bir kararımızı da açıklamaya geldim. Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık. Artık yalnızca sokaklar, caddeler, meydanlar değil, artık her yer eylem yeridir. Her yer, bütün iş yerleri eylem alanıdır. Grev kararımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun" dedi. 

Öte yandan Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu’na, tek listeyle katılan mevcut başkan Kemal Durmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Metal Sendikasından Grev Kararı
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