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Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı

Türkiye'de konut satışları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622'ye geriledi.

17 Ocak 2023 Salı 10:53
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı

Buna göre, konut satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 485 bin 622'ye düştü.

Ocak-Aralık 2022 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 4,8 gerileyerek 280 bin 320, diğer satış türlerinde ise yüzde 0,7 artarak 1 milyon 205 bin 302 oldu. 2022 yılında ipotekli satışların payı yüzde 18,9 diğer satışların payı yüzde 81,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,3 azalışla 460 bin 79'a geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu.

Konut satışlarında 2022'de İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 payla Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. En az satış ise 468 konutla Ardahan'da gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. İstanbul, söz konusu ayda 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konutla Ardahan olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKonutDaireEvSatış
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