TÃ¼rkiye'ye 3 yÄ±lda 1 adet cep telefonu getirme hakkÄ±na sÄ±kÄ± denetim

ANKARA - Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ileÂ Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu'ncaÂ (BTK)Â yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yolcularÄ±n kiÅŸisel cep telefonlarÄ±nÄ±n haricinde yurda 3 yÄ±lda 1 adet cep telefonu getirme hakkÄ±nÄ±n denetlenmesine iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸi yapÄ±ldÄ±. GÃ¼mrÃ¼kler Muhafaza Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bekir Can Uslu, "1 KasÄ±m itibarÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yolcularÄ±mÄ±zÄ±n son 3Â yÄ±l iÃ§erisinde muafiyet haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p, kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol edeceÄŸiz. EÄŸer yolcumuz muafiyet hakkÄ±nÄ± son 3Â yÄ±l iÃ§erisinde kullandÄ±ysa; burada telefonlarÄ±nÄ± muhafaza altÄ±na alacaÄŸÄ±z" dedi.



Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarÄ±ndaki vergi muafiyetinde uygulanan, 3 yÄ±lda 1 adet cep telefonu kuralÄ±nÄ±n teknik takibine yÃ¶nelik BTKÂ ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±. BTK'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± veri aÄŸÄ± ileÂ oluÅŸturulan sorgulama ekranÄ± sayesinde Ã¼lkeye giriÅŸte, gÃ¼mrÃ¼k sahalarÄ±nda yapÄ±lanÂ kontrol ve denetim iÅŸlemlerinin etkililiÄŸi artÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¼mrÃ¼kler Muhafaza Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bekir Can Uslu, EsenboÄŸa HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda 1 KasÄ±m 2022'de faaliyete geÃ§irilecek yeni uygulamaya iliÅŸkin konuÅŸtu.



'MUAFÄ°YET HAKLARINI KONTROL EDECEÄžÄ°Z'



YolcularÄ±n 3 yÄ±lda 1 adet cep telefonu getirme hakkÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ne iliÅŸkin Uslu, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan telefon getirildiÄŸi zaman eÄŸer yolcumuzun yanÄ±nda 1Â telefon daha varsa; bunu muafiyet kapsamÄ±nda deÄŸerlendiriyorduk. 1'den fazla telefon varsa; gÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerine tabii tutuyorduk. Fakat BTK ve GÃ¼mrÃ¼kler Muhafaza Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda bir protokol imzalandÄ±. Bu protokol kapsamÄ±nda da bir veri tabanÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. ArtÄ±k 1 KasÄ±m itibarÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yolcularÄ±mÄ±zÄ±n son 3 yÄ±l iÃ§erisinde muafiyet haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p, kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol edeceÄŸiz. EÄŸer yolcumuz muafiyet hakkÄ±nÄ± son 3Â yÄ±l iÃ§erisinde kullandÄ±ysa; son 3Â yÄ±l iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan telefon getirdiyse, burada telefonlarÄ±nÄ± muhafaza altÄ±na alacaÄŸÄ±z. Ancak eÄŸer sistemde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kontrolde yolcumuzun muafiyet imkanÄ± varsa; son 3Â yÄ±l iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan telefon getirmediyse, o zaman yurt iÃ§ine telefonu sokmasÄ±na izin vereceÄŸiz. Daha sonra 120 gÃ¼n iÃ§inde yolcumuz telefonunu BTK'nin sistemlerine kayÄ±t yaptÄ±rabilecek"Â dedi.



'KONTROLLER YOÄžUNLAÅžTIRILACAK'



Uslu, yolcunun yapÄ±lan kontrollerde son 3 yÄ±l iÃ§erisinde muafiyet hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde, sÃ¶z konusu telefonun gÃ¼mrÃ¼k ambarÄ±nda muhafaza altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendisine ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz 3 ay iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na giderken tekrar telefonunu yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karabiliyor. 1 KasÄ±m'dan sonra bu sistemden daha yoÄŸun kontroller yapacaÄŸÄ±z. Zaten halihazÄ±rda kontrollerimiz sÄ±kÄ± ÅŸekilde devam ediyor. 1 KasÄ±m'dan sonra bu sistemden daha yoÄŸun kontroller yapacaÄŸÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, yolcu beraberinde cep telefonu gÃ¶rdÃ¼kleri zaman ofislerimize yolcularÄ±mÄ±zÄ± davet edecek. Kontrollerden sonra sistem Ã¼zerinde muafiyet imkanÄ± varsa yolcumuz, telefonunu alÄ±p gidecek. Onun haricinde muafiyet imkanÄ± yoksa; telefonunu emanet olarak gÃ¼mrÃ¼k ambarlarÄ±mÄ±za bÄ±rakacaklar"Â diye konuÅŸtu.



Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yolcunun kiÅŸisel telefonu noktasÄ±nda hiÃ§bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Uslu, "Onunla getirdiÄŸi ilave 1 telefonun da muafiyet kapsamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edeceÄŸiz.Â DolayÄ±sÄ±yla burada bakacaÄŸÄ±mÄ±z hak o. Kendi kullandÄ±ÄŸÄ± telefonda herhangi bir sakÄ±nca yok; ama yanÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 2'nci telefonda kontrollerimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Yolcumuz 3 ay iÃ§erisinde telefonunu aldÄ±ktan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ± etmek zorunda. Telefonunu zaten yurt dÄ±ÅŸÄ±na giderken alabiliyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda telefonu kendisine teslim etmiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â